Indové kvůli pandemii doma hromadí nejen jídlo, ale i peníze v hotovosti

Rezervní banka Indie zaznamenala čtrnáctiprocentní nárůst celkového objemu hotovosti v držení veřejnosti oproti předchozímu rozpočtovému roku. Jen za měsíc březen se zvětšil objem hotovosti v rukou Indů o 860 miliard rupií (skoro 277 miliard korun). Výběry z bankomatů za předchozí měsíc byly čtyřikrát větší, než je loňský průměr.



Souvislost mezi těmito čísly a pandemií koronaviru byla evidentní zejména v posledních dvou týdnech března, píše Quartz. Jen mezi 13. a 27. březnem narostl objem peněz ve fyzickém držení veřejnosti o zhruba 334 miliard rupií (107 miliard korun).

Podle ekonomů začali obyvatelé hromadit hotovost kvůli celonárodní izolaci, cestovním omezením, které vydaly jednotlivé státy, nařízenému sociálnímu distancování i zavřeným nákupním centrům. Nouzová opatření v Indech vyvolala obavy, že ztratí přístup k základním službám či potravinám.

„Zaznamenali jsme sklon ponechávat si určitý obnos v hotovosti, obvykle si lidé tolik peněz nevybírají. Koronavirovou pandemií také trpí organizovaný maloobchod, lidé se spoléhají na obchody s potravinami v sousedství,“ uvedl hlavní ekonom společnosti India Ratings pro India Express.

Situace je v ostrém kontrastu s děním v listopadu 2016. Tehdy premiér Naréndra Módí nařídil demonetizaci, díky níž se bankovky s hodnotou 500 rupií (zhruba 160 korun) a tisíc rupií (asi 321 korun) staly ze dne na den neplatnými. Módí tímto krokem zrušil platnost 86 procent bankovek v zemi.

Cílem demonetizace mělo být potlačení korupce a šedé ekonomiky. Neplatné bankovky si totiž lidé mohli do konce roku vyměnit. Systém počítal s tím, že demonetizace bude fungovat jako síto, a že ti, kteří se k penězům dostali nezákonným způsobem, s nimi do bank nepůjdou. Opak byl pravdou. Podle dat Rezervní banky Indie se do systému vrátilo 99,3 procenta prošlých bankovek, napsal Bloomberg.

Co víc, nové bankovky se teprve tiskly a v oběhu byl jejich katastrofální nedostatek. Penězi nedisponovaly ani bankomaty a vláda musela zavést přísné omezení výběru hotovosti.

Aby se podobný scénář nezopakoval, snaží se banky předejít panice tím, že navyšují objem hotovosti. Podle India Times zvyšují množství peněz v bankomatech dvakrát až třikrát, aby se ujistily, že země nebude trpět nedostatkem měny.

Naréndra Módí, který si i přes kritizovanou demonetizaci své místo premiéra udržel, v úterý promluvil k národu ohledně situace kolem pandemie koronaviru. Zároveň prodloužil stav celonárodní izolace do 3. května. Indická vláda však přemýšlí, že některé klíčové sektory ekonomiky obnoví ještě před koncem omezení.