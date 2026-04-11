Indické „Mounjaro nevěsty“. Injekce na hubnutí se staly součástí příprav na svatbu

Vedle tradičních služeb, jako jsou kosmetické procedury, péče o pleť nebo úpravy účesu, se do nabídky některých klinik dostávají také injekce určené původně pro léčbu obezity a cukrovky. Právě budoucí nevěsty a v menší míře i ženichové se podle lékařů stávají stále výraznější skupinou klientů.
Jedna z klinik v Dillí například propaguje balíček zaměřený na nevěsty spojující výživové poradenství, cvičení a podávání přípravku Mounjaro. Podobné služby se objevují i jinde a zapadají do širšího trendu „svatební proměny“, na který v Indii dlouhodobě tlačí společenská očekávání.
Mounjaro
je lék podporující hubnutí tím, že působí na hormony žaludku. „Obsahuje účinnou látku tirzepatid, která působí jako duální agonista receptorů GLP-1 a GIP, což znamená, že ovlivňuje hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu,“ vysvětluje lékařka.
Podává se injekčně zhruba jednou týdně a v Česku není hrazený zdravotní pojišťovnou. Jeho cena je poměrně vysoká. Za tři injekce zaplatíte přibližně 20 tisíc korun.
Podle lékařů oslovených agenturou Reuters přibývá dotazů od lidí, kteří chtějí zhubnout těsně před svatbou. Často se zajímají především o přípravek Mounjaro od společnosti Eli Lilly, který se podle nich stal vyhledávanější než konkurenční Wegovy od firmy Novo Nordisk.
„V posledních měsících tvořily budoucí nevěsty více než pětinu dotazů na injekce proti obezitě,“ uvedl bariatrický chirurg Rajat Goel z kliniky Hindivine Healthcare v Novém Dillí. Zároveň ale zdůraznil, že je předepisuje jen pacientům, kteří splňují zdravotní kritéria, nikoli čistě z estetických důvodů.
Tlak na vzhled má v indickém svatebním prostředí zvláštní váhu. Svatby bývají velkolepými rodinnými událostmi a v řadě případů do nich stále významně zasahují tradice i domluvené sňatky. Vedle finančního zázemí tak zůstává citlivým tématem také fyzická podoba budoucích partnerů.
Injekce místo pohybu a diety
Právě to popisují i lidé, kteří se k užívání léků před svatbou přiznali. Šest nevěst a jeden ženich uvedli, že po těchto přípravcích sáhli kvůli tlaku okolí i vlastní nejistotě. Většina z nich léčbu krátce po svatbě ukončila. Po neúspěchu diety a cvičení začala šestadvacetiletá Aditi z Bombaje v listopadu užívat Mounjaro a do únorové svatby zhubla deset kilogramů. „Když vidím výsledek, mám radost,“ uvedla a dodala, že když není šťastná, nemá sebevědomí. „Nechtěla jsem se tak cítit v den svatby.“
Další zkušenost popsala nevěsta Akshitha, která se loni vdávala v Haidarábádu. Injekce jí podle jejích slov pomohly zhubnout 15 kilogramů. K léčbě ji přivedl rodinný lékař ve chvíli, kdy řešila obavy ze své váhy. „Před svatbou je to takový chaos, s tím vším plánováním a přípravami. Věděla jsem, že nebudu mít čas chodit do posilovny a držet dietu. Tehdy se mi tyhle léky jevily jako lepší volba,“ vysvětlila. Dodala, že by podobnou léčbu možná zvažovala znovu po případném těhotenství.
Velký společenský tlak cítila i sedmadvacetiletá Priya z Bengalúru. „Stalo se mi, že muži a jejich rodiny odmítli mou nabídku k sňatku kvůli mé váze. Řekli mi, že jsem tlustá,“ uvedla. Nejprve užívala perorální semaglutid firmy Novo Nordisk mimo schválenou indikaci, později přešla na injekční Mounjaro. I po úbytku více než 12 kilogramů podle Reuters dál partnera hledá.
Léky, o které jde, jsou přitom určeny dospělým s obezitou nebo lidem s nadváhou, u nichž se zároveň objevují další zdravotní komplikace, například cukrovka, vysoký tlak či spánková apnoe. Společnost Eli Lilly v reakci uvedla, že Mounjaro bylo schváleno pro konkrétní medicínské použití a má být podáváno výhradně pod dohledem kvalifikovaného zdravotníka. Novo Nordisk zase upozornila, že odmítá samoléčbu i jakékoli užívání semaglutidu mimo doporučené použití.
Zájem zvýšily levnější léky
Rozšiřování trhu ale nabírá tempo. Obě nadnárodní firmy uvedly své přípravky na indický trh teprve loni a analytici odhadují, že segment léků na obezitu by mohl do roku 2030 vyrůst na více než 860 milionů dolarů. Po vypršení patentu na semaglutid už navíc začali indičtí výrobci prodávat levnější verze, což zvyšuje dostupnost léčby pro širší okruh zákazníků.
S tím však přicházejí i nové obavy. Indický lékový regulátor zpřísnil dohled nad nepovoleným prodejem a propagací těchto přípravků. Varuje především před tím, aby se z nich nestal snadno dostupný prostředek pro rychlou kosmetickou změnu bez odborného posouzení zdravotního stavu.
Na opatrnost upozorňují i specialisté. „Chápeme tu zvědavost, ale tohle nemůže být rychlé řešení,“ uvedla lékařka Swati Pradhan, zakladatelka kliniky Live Light zaměřené na obezitu a metabolické zdraví. Sama podle svých slov podává injekce jen malé části budoucích nevěst, a to pouze tehdy, když jsou zdravotně způsobilé a objevují se u nich i další zdravotní problémy. Zároveň trvá na tom, že dlouhodobý efekt nemůže stát jen na lécích, ale musí se opírat také o změnu životního stylu.
Podle studie zveřejněné v časopise The Lancet by v Indii mohlo do roku 2050 žít přes 440 milionů lidí s nadváhou nebo obezitou, což by zemi zařadilo mezi státy s nejvyšším počtem takto ohrožených obyvatel na světě.