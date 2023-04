Indové na vlně nostalgie oprašují vlastní kolu. Utká se s americkými giganty

Kdo je Mukeshi Ambani? Je to indický dolarový miliardář a podnikatel, v současnosti předseda představenstva a generální ředitel společnosti Reliance Industries Ltd. Ta figuruje v energetice, petrochemii, maloobchodě, telekomunikacích, masmédiích i výrobě textilu. Společnost je podle žebříčku Fortune Global 500 podle tržní hodnoty nejhodnotnější indická společnost. Podle Bloomberg Billionaires Index se Ambaniho čisté jmění k únoru 2023 odhaduje na 83,4 miliardy dolarů (1,8 bilionu Kč). To z něj momentálně činí nejbohatšího člověka v Asii a desátého nejbohatšího člověka na světě.