Cena léků na hubnutí by mohla klesnout. Indie brzy nabídne levnější generika

  9:00
Drahé léky na hubnutí by mohly být brzy cenově dostupnější. V pátek v Indii vypršel patent na semaglutid, klíčovou složku léků Wegovy či Ozempic. S vypršením patentu se tak otevírá cesta pro výrobu levnějších generik, ceny léků by se mohly snížit o víc než polovinu.

Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024) | foto: Reuters

Nižší ceny mohou zpřístupnit léky milionům lidí v Indii a dalších zemích. „Je skvělé, že tyto léky budou levnější, aby se k nim mohlo dostat více diabetiků a obézních lidí v Indii. Kvalita léků, které se zde vyrábějí, musí být velmi přísně regulována,“ uvedl pro britský portál BBC bariatrický chirurg Muffazal Lakdawala.

Investiční banka Jefferies situaci označila událost za přelomovou nejen pro Indii a předpovídá, že trh se semaglutidem by při správné cenotvorbě a poptávce mohl v zemi nakonec dosáhnout hodnoty až jedné miliardy dolarů (21 miliardy Kč).

Desítky generik

Analytici očekávají, že na trh vstoupí během několika následujících měsíců přibližně padesát generik. Podle Sheetala Sapaleho, viceprezidenta výzkumné firmy Pharmarack, generika chystají vyrábět velké firmy včetně společností Cipla, Sun Pharma, Dr Reddy’s Laboratories, Biocon, Natco, Zydus či Mankind Pharma.

Ceny léků by mohly výrazně poklesnout. Ozempic se obvykle vyjde na 8 800–11 000 rupií (2 000 až 2 500 Kč) měsíčně, zatímco Wegovy může stát 10 000–16 000 rupií (2 300 až 3 700 Kč). Sheetal Sapale očekává, že konkurence mezi generiky stlačí cenu zhruba na 3 000–5 000 rupií (700 až 1 200 Kč) měsíčně.

Indie je největším světovým dodavatelem generických léků, vyrábí zhruba 60 000 značek ve více než 60 terapeutických kategoriích a tvoří přibližně 20 procent celosvětové nabídky generik. Indie aktuálně léky vyváží do více než dvě stě zemí.

Odborníci varují před riziky

„Exportní potenciál indických generických léků na hubnutí je obrovský. Jen americký trh by se mohl během několika let rozšířit na 10 miliard dolarů, protože míra obezity zvyšuje poptávku,“ řekl Namit Joshi, předseda Indické rady pro podporu exportu léčiv.

Léky na bázi GLP-1 byly původně vyvinuté k léčbě cukrovky 2. typu, protože pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Později se ukázalo, že mají i výrazný vliv na snižování chuti k jídlu a tělesné hmotnosti, což vedlo k jejich širšímu využití.

Lékaři ovšem varují, že užívání těchto léků není bez rizika. Upozorňují také na to, že s klesajícími cenami roste riziko zneužívání. „Přístup vyžaduje větší zodpovědnost – a přísnější regulaci. Jsem ohledně těchto léků opatrně optimistický,“ uvedl plicní lékař z Bombaje Bhaumik Kamdar.

Indický regulační orgán pro léčiva minulý týden varoval farmaceutické společnosti před přímou propagací léků na hubnutí na předpis široké veřejnosti. Úředníci uvedli, že reklamy slibující dramatické výsledky a reklamy bagatelizující potřebu diety a cvičení by mohly být považovány za zavádějící. Zdůraznili také, že léky by měly být využívány pouze pod lékařským dohledem.

Cena léků na hubnutí by mohla klesnout. Indie brzy nabídne levnější generika

