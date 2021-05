Krize v Indii může ovlivnit celý svět. Zpozdí se dodávky léků i oblečení

Indická ekonomika se v minulém roce po koronavirovém lockdownu propadla do recese po téměř čtvrt století. Ačkoliv momentálně indický premiér Narendra Modi celostátní uzávěru nevyhlásil, většina států zavedla přísná bezpečnostní protipandemická opatření. Mnoho odvětví z celého světa se tak nyní obává, jaké dopady bude mít zpomalení indické ekonomiky na světové trhy.



Okolo 80 procent všech produktů je po světě přepravováno lodní dopravou, většinu posádky pak tvoří převážně Indové, informuje CNN. Podle Guye Plattena, který je generálním tajemníkem Mezinárodní komory pro export, je více než 200 tisíc ze 1,7 milionu pracovníků v tomto odvětví právě indického původu a mnoho z nich zastává důležité funkce, na které je potřeba speciální výcvik. Pokud by se krize v Indii nadále prohlubovala, může to tak ohrozit doručování zboží od farmaceutických výrobků až po oblečení.

„Doufáme, že k tomu nedojde. Pokud by se to zhoršilo, přijdeme o mnoho pracovníků v lodní přepravě,” řekl pro CNN Platten. většina zemí navíc zakázala lety do Indie, takže dostupní pracovníci se ani nemohou dostat do přístavů jinde ve světě, kde by se připojili k jiné posádce.



„Musí se přistoupit na to, že země budou rozlišovat mezi běžnými turisty a členy lodní posádky. Pokud k tomu nedojde, čelíme humanitární krizi, protože se posádky na lodích nebudou moct kvůli nedostatku střídat,” říká René Piil Pedersen, který vede společnost Maersk, jednu z největších společností zabývajících se lodní přepravou, jejíž posádky tvoří zhruba ze 30 % Indové. „Pokud by se posádky nemohly střídat, bude to mít velký dopad na jejich psychické zdraví,” dodává.

Podobné problémy nastaly už v loňském roce, kdy bylo okolo 200 tisíc námořníků uvězněno na lodích a nemohlo se vrátit domů kvůli plošné uzávěře přístavů. Mnoho z nich pak o lodích, kde pracují, mluvilo jako o plovoucích vězeních a Pedersen se obává, že pokud se krize v Indii nevyřeší, podobný scénář se bude opakovat i letos.

Problémy mohou být i s dodávkami zboží, jelikož mnoho zemí nutí posádky podstupovat přísnou karanténu při příjezdu do jiné země a tak se výrazně zvyšuje počet dní, za jakou loď stihne dopravit určité zboží.

Nedostatek vakcín i léčiv

Podle expertů by mohlo být řešením, pokud by posádka byla naočkovaná. Ale právě i zmíněné vakcíny by mohly kvůli krizi v Indii být zpožděné. Indie totiž produkuje zhruba 60 % vakcín, které se prodávají všude po světě. Místní Serum Institute of India (SII) je největším výrobcem vakcín na světě a doposud poskytovala zlevněné či zdarma vakcíny pro chudé země.



Momentálně ale tyto vakcíny distribuuje pouze po Indii, jelikož je zde zatím naočkovaných pouze okolo 2 % populace a tím pádem se zpomaluje proočkovanost v jiných chudých zemích, kam SII v minulosti dodávala vakcíny.

Pokud ale Indie bude s covidem v takové míře bojovat i nadále, může to mít efekt i na léčiva. Indie je totiž největším dodavatelem generických léčiv, což jsou levnější varianty originálních léků, které ale splňují předepsaná kritéria a mají stejný účinek. Například ve Spojených státech tvoří 90 % všech prodejů léků právě generika a jeden ze tří těchto prodaných léků pochází právě z Indie.

Materiály na výrobu těchto léčiv bere Indie převážně z Číny, která ale kvůli situaci momentálně omezila či úplně zrušila dopravu mezi jednotlivými zeměmi. To vzbudilo obavy, že výroba generických léčiv bude v Indii momentálně velmi oslabena a nebude možné léčiva dodávat do světa.



„Většina světa je na generikách z Indie závislá. Indie ale bere 70 % surovin na výrobu z Číny a momentálně není možné se k nim dostat. Pokud se neumožní export tohoto zboží, bude to velký problém pro farmaceutický průmysl po celém světě,” napsal v dopise indickému ambasadorovi v Číně Ravi Udaya Bhaskar, který vede indickou státní agenturu na podporu farmaceutického průmyslu.

Chybějící zaměstnanci

Potíže mohou nastat i s exportem textilu. Indický textilní průmysl, který je jedním z největších na světě, se momentálně potýká s velkým nedostatkem pracovních sil. „ Pro naši generaci je to vůbec poprvé, co se nám něco takového stalo. Na tohle nikdo nebyl připravený,” říká Arpit Aryan Gupta, který je partnerem v textilní firmě NG Apparels. Firma zaměstnávala zhruba 100 zaměstnanců, od začátku covidu ale o 50 % z nich přišla.



Indická spotřeba a export textilu v minulém roce zaznamenala propad okolo 30 %. Vyhlídky ale nejsou hezké ani na rok letošní. Kromě toho, že Indie totiž dováží oblečení je i velkým světovým výrobcem kůže a obuvi a hrozí i propad či nedostatek zboží v tomto sektoru.