Potící se Asie bohatne, miliardou nových klimatizací ohrozí sítě i přírodu

Léta na území Indie jsou pěkně horká už několik let. Jinak tomu není ani v posledních dnech, podle předpovědi se tam má teplota během víkendu vyšplhat až na 45 stupňů Celsia. I proto mnozí odborníci očekávají, že právě v Indii, ale i na území Číny, Indonésie nebo Filipín začne v dalších letech citelně růst zájem o koupi nových klimatizačních jednotek. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Do konce tohoto desetiletí se má podle odhadů prodat ještě jedna miliarda nových klimatizací. Do konce roku 2040 se celý trh dokonce zhruba zdvojnásobí. Mnohé asijské země totiž bohatnou a s tím roste i kupní síla jejich obyvatelstva. Pro ekonomickou produktivitu i veřejné zdraví půjde zcela jistě o pozitivní zprávu. Lidé, kteří žijí a pracují v horkém prostředí, totiž často hůře spí a jsou i méně výkonní. Tento fenomén ale může odnést globální klima.

Ekonomové si všimli, že zlomový bod pro nákup klimatizací v domácnostech se po celém světě ve vztahu k ročním příjmům pohybuje okolo hranice 10 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 210 tisíc korun. Právě tuto sumu ale mnohé asijské ekonomiky již překonaly. Filipínám se to povedlo loni a Indonésii dokonce ještě dřív. K desetitisícové hranici se ale začíná blížit už i Indie.

„V posledních letech naše prodeje vzrostly více než patnáctkrát,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Kanwaljeet Jawa, který v Indii šéfuje divizi jednoho z největších světových výrobců klimatizací Daikin Industries.

Vědečtí pracovníci se v posledních letech zaměřili na indické továrny a zjistili, že s každým stupněm Celsia navíc klesá produktivita práce asi o 2 procenta. To je pro indickou ekonomiku poměrně problematické, neboť to nepomáhá k nalákání nových zahraničních investic do země a nepřispívá to na cestě k tomu, aby se Indie do budoucna stala jednou z nejvýznamnějších globálních velmocí.

Odnese to klima

Příroda ale na rostoucí poptávku po klimatizacích může doplatit. Většina jednotek totiž používá speciální chladivo, které je v praxi vůči životnímu prostředí mnohem škodlivější než oxid uhličitý. Rozvíjející se ekonomiky jsou zároveň do velké míry závislé na produkci energie ze strany uhelných elektráren, což ve vztahu k vysoké energetické náročnosti klimatizačních jednotek globálnímu klima taktéž nepomůže.

Implementace ekologičtějších klimatizací do praxe a vyřazování těch starých bude pro Indii velkou výzvou, a to zvlášť po loňském roce, kdy země zaznamenala největší horka od roku 1901. Obyvatelé se v některých koutech země potýkali se zdravotními problémy, opakovanými výpadky elektřiny a bojovali i s četnými požáry. Mnohým Indům se proto možný tlak na omezování klimatizací v praxi příliš nezamlouvá.

„Nechci se už probouzet zmáčený potem,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Naresh Tatavet, který v Dillí pracuje jako osobní řidič. Sám si klimatizaci zakoupil jen před nedávnem a finanční náročnost takového nákupu pro agenturu Bloomberg srovnal třeba s nákupem motorky.

Indie a další podobné ekonomiky zároveň často namítají, že ke globálním emisím přispívají mnohem méně než třeba Spojené státy, kde přístup k nákupu klimatizací má devět z deseti lidí.