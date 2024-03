Indie žízní po elektřině. Místo pálení uhlí dláždí poušť solárními panely

Nový park s udávaným výkonem 30 GW bude mít pro Indii zásadní význam. Měl by totiž přispět ke snížení znečištění ovzduší a dosažení stanovených klimatických cílů. Zároveň pomůže pokrýt rostoucí energetické potřeby nejlidnatější a nejrychleji rostoucí velké ekonomiky na světě, píše portál CNN.

„Na ploše, kde se bude energetický park nacházet, není žádná vegetace, zvěř ani obydlí. Neexistuje lepší alternativní využití této půdy,“ uvedla ve svém prohlášení společnost Adani, která elektrárny staví.

Za projektem rozkládajícím se na 518 čtverečních kilometrech stojí Sagar Adani, výkonný ředitel společnosti Adani Green Energy. Ten je synovcem známějšími Gautama Adaniho, jednoho z nejbohatších mužů celé Asie, jehož majetek podle odhadů přesahuje hranici 100 miliard dolarů. Jeho firma se řadí k největším světovým těžařům uhlí a zároveň se věnuje výrobě cementu, provozování přístavů, tepelných elektráren a do skupiny patří i některá média.

Kousek od hranice s Pákistánem

Nové solární a větrné zdroje vyrůstají jen pár desítek kilometrů od jedné z nejnebezpečnějších hranic na světě, která Indii odděluje od Pákistánu. Odborníci si od energetické farmy slibují, že pomůže se snížením indické závislosti na uhlí. Z něj se totiž na území Indie stále vyrábí asi sedmdesát procent elektřiny.

Skupina se rozhodla pro výstavu energetických zdrojů v době, kdy si Indie stanovila poměrně ambiciózní klimatické cíle. Indický premiér Naréndra Módí totiž slíbil, že obnovitelné zdroje budou do konce tohoto desetiletí pokrývat zhruba polovinu spotřeby.

Takový přístup se jeví jako nezbytný, protože Indie svoji spotřebu elektřiny od roku 2000 zdvojnásobila. A podle Mezinárodní agentury pro energii se v následujících třech dekádách její rychle rostoucí ekonomika postará o největší nárůst poptávky po elektřině ze všech zemí světa.

„Pokud by Indie udělala to, co v minulosti Čína, Evropa nebo Spojené státy americké, čekala by nás všechny velmi pochmurná klimatická budoucnost,“ upozornil Sagar Adani s odkazem na historické velmi rozšířené využívání fosilních paliv v dobách rozvoje těchto ekonomik.

Indické obyvatelstvo v posledních letech poměrně rychle bohatne. I proto se očekává, že poptávka po elektrické energii tam v dalších letech bude strmě růst. Přispějí k tomu i probíhající klimatické změny a s nimi související smrtící vedra. Indové se před nimi budou chránit pomocí energeticky náročných klimatizací.

Podle Mezinárodní agentury pro energii by do roku 2050 měla celková poptávka po elektřině z klimatizačních zařízení v indických domácnostech přesáhnout celkovou spotřebu energie v celé dnešní Africe.

Experti čekají, že ještě do konce aktuálního desetiletí se Indie stane třetí největší ekonomikou světa. S rozvojem a modernizací bude stoupat počet obyvatel ve městech. To povede k masivní výstavbě kanceláří, obchodů domů i dalších budov. Podle analytiků se v Indii v příštích třiceti letech zvýší každoročně počet obyvatel ve městech o devět milionů, tedy ekvivalent počtu obyvatel Londýna, dodává CNN.