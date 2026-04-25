Situace na Blízkém východě, která pro velkou část průmyslu znamená komplikace, z indických výrobců bavlněné příze vytváří nečekané vítěze. Ze změny na trhu nejvíce profitují přádelny v západoindickém státě Gudžarát. Tamní firmy podle zástupců oboru navyšují výrobu i podíl exportu, protože poptávka z Číny v posledních měsících prudce zesílila.
Například společnost Fiotex Cotspin zvýšila vytížení závodu na plnou kapacitu a objem zakázek do zahraničí jí podle vedení podniku výrazně narostl. „Vývoz je z hlediska ziskovosti výhodnější, proto jsme zvýšili jeho podíl. Objednávky máme zajištěné již do června,“ uvedl pro agenturu Reuters výkonný ředitel firmy Ripple Patel. Dodal, se objem exportních zakázek se v posledních měsících zvýšil o 40 procent.
Větší prostor pro export
Indie je po Číně druhým největším producentem bavlny na světě. Čínský trh je přitom na dovozu stále částečně závislý, a to jak u surové bavlny, tak u příze. Právě narušení obchodních tras a zpoždění zásilek z tradičních dodavatelských zemí, jako jsou Spojené státy nebo Brazílie, otevřely větší prostor indickým exportérům.
Podle obchodníků se navíc pro čínské odběratele stala Indie výhodnou i z geografického hlediska, protože představuje bližší a dostupnější zdroj. K růstu zájmu přispěl také o slabší kurz rupie vůči jüanu, který letos indickou přízi pro čínské kupce zlevnil.
Pětinásobný nárůst
Výrazný obrat potvrzují i čísla z přepravy. Z Indie do Číny nyní odplouvá měsíčně zhruba 1 500 kontejnerů s asi 30 tisíci tunami bavlněné příze, zatímco dříve šlo v průměru o 300 kontejnerů. Podle Rahula Shaha z textilního výboru při gudžarátské obchodní a průmyslové komoře se podobné objemy mají udržet také v květnu.
K vyššímu zájmu o bavlnu přispěly i problémy v dodávkách polyesteru. Pro část odběratelů se tak bavlněná příze stala atraktivnější alternativou. Zatímco jiné segmenty indického průmyslu zasáhl nedostatek komerčního plynu a růst cen plastů či průmyslových náhradních dílů, přádelny podobným tlakům unikají snáze. Většina z nich totiž funguje především na elektřině ze sítě nebo ze solárních zdrojů.
Ne všechny regiony v Indii ale těží ze situace stejně. Výhodu mají právě gudžarátské podniky díky blízkosti pěstitelských oblastí i přístavů. Naproti tomu textilní firmy v Tamilnádu na jihu země narážejí na problémy, protože surovou bavlnu musejí dovážet ze západní a střední Indie.
„Pro nás to znamená určité náklady. Musíme to dopravit do přístavu, a proto není vývoz příliš výhodný,“ řekl Reuters Vishnu Prabhu z firmy K.M. Knitwear, která vedle výroby oděvů provozuje i vlastní přádelnu.