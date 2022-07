Proč Facebooku klesá počet aktivních uživatelů? V Indii i kvůli nahotě

Sociální síť Facebook přichází o aktivní uživatele. Jasně patrné je to na indickém trhu, který je co do počtu lidí jedním z největších na světě. Z aktuální analýzy vyplývá, že se tamní ženy na sociální síti necítí dobře – vadí jim dominance mužů a častá nahota.