Spor vyvrcholil na neveřejném jednání mezi zástupci nápojového průmyslu a indického Úřadu pro bezpečnost a standardy potravin (FSSAI), jehož šéf Radžit Punhani měl podle lidí obeznámených s průběhem schůzky odmítnout argumenty o možných hospodářských škodách. „Rozhodnutí můžete napadnout u soudu,“ sdělil údajně podnikům, píše agentura Ŕeuters.
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Opatření se dotýká mimo jiné společností Pepsi, Red Bull, Monster, Reliance indického miliardáře Mukeše Ambaniho a maďarské značky Hell Energy. FSSAI nyní požaduje odstranění nejen samotného názvu produktové kategorie, ale také obdobných výrazů, které by mohly u spotřebitelů vyvolávat dojem zvláštních povzbuzujících účinků.
Úřad svůj postup zdůvodňuje tím, že indické předpisy pro tuto skupinu výrobků nestanovují samostatnou normu. Za problematická považuje také reklamní sdělení slibující povzbuzení těla a mysli nebo pomoc při celkové slabosti. „Taková tvrzení mohou být zavádějící,“ upozornil FSSAI na začátku července.
Varování před zmatkem na trhu
Indická asociace výrobců nápojů uvedla, že její členové chtějí dodržovat platná pravidla a s úřady vést debatu založenou na vědeckých faktech. V důvěrném dopise adresovaném FSSAI ze 6. července však zároveň varovala, že zveřejnění předběžných výzev může poškodit pověst značek, narušit jejich provoz a zmást zákazníky.
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Sdružení požadovalo, aby stát při vymáhání pravidel zohledňoval skutečnou míru rizika. Před zásadními změnami ve výkladu předpisů by podle něj měly probíhat pravidelné konzultace, které by podnikům usnadnily přizpůsobení a omezily počet soudních sporů.
Pro výrobce představuje zásah citlivý problém zejména kvůli způsobu, jakým své produkty dlouhodobě propagují. Red Bull vybudoval celosvětovou identitu na sloganu „Red Bull vám dává křídla“, zatímco reklamy na nápoj Sting od Pepsi v Indii pracují s motivem blesků procházejících lidským tělem a slibují okamžité povzbuzení.
Po uvedení Stingu v roce 2017 se Indický trh začal výrazně rozšiřovat. Levné plastové láhve prodávané za 20 rupií (v přepočtu necelých 5 korun) si získaly popularitu především mezi lidmi ve věku 15 až 19 let a obyvateli venkovských oblastí. Podle společnosti Euromonitor se Sting díky tomu zařadil mezi vedoucí značky v zemi.
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Objem prodaných nápojů se mezi lety 2018 a 2023 téměř každoročně zdvojnásoboval. Maloobchodní prodej má dále růst průměrným tempem 12,6 procenta ročně, tedy rychleji než ve Spojených státech nebo Číně.
Tisíce zabavených nápojů
Silná poptávka je patrná také mezi fyzicky pracujícími lidmi. „Energetické nápoje si kupuju při hladu, během přestávek na cigaretu i tehdy, když potřebuju sílu k práci,“ uvedl čtyřiadvacetiletý opravář motocyklů Sunny Radžvansi, který současně připustil, že si na tyto nápoje pravděpodobně vytvořil závislost.
Úřady ve státě Rádžasthán už v rámci kontrol zabavily tisíce kusů produktů značek Sting, Campa Energy a Red Bull. 8. července navíc vyzvaly internetové obchody a rozvážkové platformy, aby žádné podobné zboží nenabízely pod sporným názvem.
Pokyn obdržely například společnosti Amazon, Flipkart, Blinkit a Instamart provozovaný firmou Swiggy. Dotčené platformy ani většina výrobců se k případu veřejně nevyjádřily. Pepsi komentář odmítla.
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Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let
Indická reakce je součástí mezinárodní debaty o účincích výrobků obsahujících kombinaci kofeinu, cukru a taurinu na lidské tělo. Anglie od dubna příštího roku zakáže jejich prodej osobám mladším 16 let. V některých částech Pákistánu zase musí být označovány jako „stimulační nápoje“, což má spotřebitele lépe upozornit na jejich skutečné složení a účinky, uzavřela agentura.