Indii dusí Trumpova cla. Továrny nemají co vyrábět, v ohrožení je i chov krevet

  18:00
Indie začíná pociťovat dopady cel ve výši 50 procent, které na dovozy z této země uvalil americký prezident Donald Trump. V platnost sice vstoupí až ve středu, ale firmy už teď zrušily objednávky a místní továrny nemají co vyrábět. Předvánoční měsíce jsou přitom pro indickou ekonomiku nejzásadnější.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

V oděvní továrně v Tiruppuru, jednom z největších indických center pro vývoz textilu, se dokončují poslední objednávky dětského oblečení pro americké maloobchody. Z dvou set strojů jich ale pracuje jen pár a na druhém konci místnosti se hromadí vzorky látek, které měly původně posloužit pro nové modely.

To se ovšem nestane, protože Donald Trump uvalil na Indii padesátiprocentní cla. Ta začnou platit již ve středu 27. srpna.

„Od září nebudeme mít co dělat, protože klienti pozastavili všechny objednávky,“ postěžoval si BBC majitel dílny N Krishnamurthy, který před nedávnem musel propustit téměř 250 zaměstnanců.

Indie se přepočítala. Výhodnější obchodní dohodu s USA má i sousední Pákistán

Načasování cel situaci ještě zhoršilo, protože polovina ročního obratu připadá právě na předvánoční měsíce. Nyní tak továrny musí spoléhat na domácí trh a nadcházející svátek Díválí.

„Doufali jsme, že Indie podepíše s USA obchodní dohodu. Celý výrobní řetězec se minulý měsíc zastavil a nevím, jak budu platit zaměstnance, když to takhle bude dál pokračovat,“ řekl Siva Subramaniam, majitel výrobní firmy Raft Garments.

Trump zvýší clo Indii kvůli nákupu ruské ropy. Nelegitimní výhrůžky, reaguje Kreml

Při schválené padesátiprocentní sazbě bude košile vyrobená v Indii stát 16,4 dolaru místo původních deseti. To je výrazně víc než 14,2 dolaru za čínskou, 13,2 dolaru za bangladéšskou nebo 12 dolarů za vietnamskou, vypočítává BBC. I kdyby se cla snížila o polovinu, Indie bude oproti jiným asijským zemím méně konkurenceschopná.

I diamanty mají krizi

Přes tisíc kilometrů daleko, v exportní zóně v Bombaji, leští diamanty stovky pracovníků. „Nová partnerství Indie s Velkou Británií a Austrálií sice otevřela nové příležitosti, ale roky jsme usilovali o pozici na americkém trhu. Tato snaha může během několika měsíců přijít vniveč,“ obává se Adil Kotwal ze společnosti Creation Jewellery, která do USA prodává 90 procent svých šperků.

Kameny odebírá ze svazového státu Gudžarát v západní Indii, konkrétně z města Súrat. I tady se ovšem dlouho před zavedením cel schylovalo ke krizi kvůli klesající poptávce a konkurenci laboratorních diamantů.

Indie se kvůli Trumpovi sbližuje s Čínou. Selhání USA, radují se v Pekingu

A teď přišla rána v podobě cel. Američtí zákazníci zmizeli a továrny fungují sotva patnáct dní v měsíci. „Toto místo bývalo plné života,“ popsal napůl opuštěnou halu na broušení diamantů jeden z pracovníků. „Propustili hodně lidí a nikdo neví, co bude dál.“

„Kdysi jsem zaměstnával i 300 pracovníků, dnes jich je zhruba sedmdesát. Snížil se i počet kamenů, z 2 000 jich teď měsíčně zpracujeme jen tři sta,“ řekl podnikatel Shailesh Mangukia.

Od chovu krevet raději ruce pryč

Země kromě oblečení a drahokamů vyváží i krevety. Ty na tom ovšem nejsou o moc lépe. Mnoho indických chovatelů zvažuje přechod do jiného odvětví, přestože je stát jedním z největších vývozců těchto mořských plodů.

Z neutrality je osamocenost. Trumpova cla otevírají Švýcarům oči, obrátí se k Evropě?

S dalšími poplatky bude konečné clo na krevety víc než 60 procent. To je tvrdá rána, protože už při prvním oznámení klesla cena za kilogram o 0,60 až 0,72 dolarů. Po zavedení padesátiprocentní sazby se proto očekává další propad.

„Toto je hlavní sezona pro americké kupce, kteří se připravují na Vánoce a Nový rok. Místní farmáři teď začínají nový pěstitelský cyklus a Trumpova cla způsobila velký zmatek. Kvůli této nejistotě nemůžeme dělat žádná rozhodnutí,“ popsal vývozce Thota Jagadeesh.

„Dříve jsme ročně produkovali v průměru 100 milionů larev krevet. Nyní je to sotva 60 až 70 milionů,“ uvedl chovatel z firmy Srimannarayana Hatcheries.

Podle odhadů by situace přímo ovlivnila půl milionu producentů a dalších 2,5 milionu by zasáhla nepřímo. To je v zemi, která se dlouhodobě potýká s krizí nezaměstnanosti, docela znepokojivé.

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

„Budoucnost jednání mezi Indií a Spojenými státy nyní do značné míry závisí na prioritách Trumpovy administrativy,“ myslí si Gopal Naddur z poradenské společnosti Asia Group. „Pro naše politiky a podnikatele by ale mělo být zásadní zvýšit soběstačnost, diverzifikovat ekonomiku a nenechat nic náhodě.“

26. srpna 2025

