Indie chystá nižší cla na dovoz aut z EU, těžit z toho může i Škoda

  17:04
Indie hodlá snížit cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 40 procent ze současných až 110 procent. EU a Indie jsou podle dřívějších informací agentury Reuters blízko dohodě o volném obchodu a rozhovory by mohly být završeny v úterý. Na indickém trhu působí rovněž automobilka Škoda Auto, která je v Indii zodpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen.
Indický premiér Naréndra Módí s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der...

Indický premiér Naréndra Módí s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Novém Dillí (28. února 2025)

Indický premiér Naréndra Módí s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der...
ilustrační snímek
ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií

Podle zdrojů agentury Reuters indická vláda souhlasila, že okamžitě sníží cla na 40 procent u omezeného počtu automobilů z EU, jejichž cena dosahuje nejméně 15 tisíc eur (zhruba 360 tisíc Kč). Časem by se pak měla cla snížit až na deset procent. To by výrazně usnadnilo přístup na indický trh evropským automobilkám, jako jsou Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW, píše Reuters.

Příprava na nový světový řád. Trump žene západní státy do náruče Číny

Indie je třetím největším automobilovým trhem na světě za Spojenými státy a Čínou. Tamní automobilový průmysl však patří mezi nejvíce chráněné. Dovoz automobilů do Indie v současnosti podléhá clům v rozsahu od 70 do 110 procent.

Podíl evropských automobilek na indickém trhu v současnosti činí necelá čtyři procenta. Indickému trhu dominují japonská automobilka Suzuki Motor a domácí výrobci Mahindra a Tata. Předpokládá se, že roční prodej automobilů v Indii se do roku 2030 zvýší na šest milionů ze současných 4,4 milionu.

Evropa se chystá na obchodní válku s Trumpem. Ve hře je i ekonomická „bazuka“

Volkswagen už dříve zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Skupina v Indii prodává auta značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na indickém trhu pouze malý podíl.

O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.

VW to v Indii drhne. Pracovníkům nabízí předčasné odchody, týkají se i Škody

Škoda Auto tento týden oznámila, že v loňském roce dodala zákazníkům v Indie zhruba 70 600 vozů. Její odbyt na indickém trhu se tak oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobil.

