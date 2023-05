Indie stahuje nejhodnotnější bankovky. V zemi propuklo nákupní šílenství

Krok indických centrálních bankéřů přichází v době, kdy se v zemi blíží volby a při pohledu do minulosti v tomto období hotovostní úhrady často prudce vzrostly. Indové se chtějí vyhnout výměně těchto bankovek za jiné, nechtějí své úspory ukládat ani v bankách a začali utrácet, píše agentura Reuters.

Obchodům každopádně vyšší poptávka hraje do karet a těší se z nárůstu prodejů. „Spousta lidí od soboty používá dvoutisícové bankovky i ke koupi manga. Denně jich nyní přijímám osm až deset. Strach nemám, protože tyto bankovky jsou ještě platné,“ řekl třeba třicetiletý prodejce Mohammad Azhar, který nabízí exotické plodiny v Bombaji.

Podobnou zkušenost má i Michael Martis, vedoucí obchodu s hodinkami taktéž v Bombaji. Pro agenturu Reuters uvedl, že kvůli nynějšímu nařízení indické vlády stouplo užívání bankovek v hodnotě dvou tisíc rupií o 60 až 70 procent. „Naše objemy se tím zvedly. Nyní prodáme tři až čtyři hodinky za den. Dříve jedny, maximálně dvě,“ uvedl Martis.

Někteří obchodníci ale tyto bankovky odmítají. „Nepřijímám je. Nechci se dostat do problémů s jejich uložením ve své bance,“ řekl agentuře Reuters jeden z indických restauratérů. Oproti roku 2016 však první dny po oznámení tohoto kroku byly pobočky klíčových bank v Bombaji a Novém Dillí celkem prázdné a na jejich výměnu čekala jen hrstka lidí.

V Indii se bankovky z oběhu stahují pravidelně

K obdobnému kroku se v Indii odhodlali třeba v roce 2016. Tehdy vláda během jediné noci zneplatnila všechny indické bankovky v hodnotách 500 a 1000 rupií, které si oblíbil organizovaný zločin i aktéři mnoha korupčních kauz. Tehdejší premiér dal indickým občanům v roce 2016 celkem 50 dnů na výměnu či uložení na bankovní účty. Svým krokem ale demonetizoval až 86 procent bankovek v oběhu.

Nyní je interval pro výměnu bankovek delší, a i proto Indové zřejmě zatím nepodléhají většímu směnnému šílenství. Čas mají až do 30. září a do té doby tak tyto bankovky budou nadále zákonným platidlem, a to i přesto, že najednou si jich mohou Indové nechat vyměnit maximálně deset.

Bankovky o hodnotě dvou tisíc rupií ale nejsou v platnosti příliš dlouho. K jejich zavedení došlo teprve v roce 2016, a to právě v rámci snah indické vlády o zkrocení organizovaného zločinu a korupce. Jejich emisí se Indii podařilo uspokojit poptávku po držbě hotových peněz.

V roce 2019 byla emise těchto bankovek úplně zastavena a pro běžné transakce se víceméně přestaly používat. I díky dostatečné zásobě bankovek o jiných nominálních hodnotách ji nyní mohou indičtí centrální bankéři začít z oběhu stahovat.

Indům tak pro uspokojování jejich potřeb od října letošního roku zbudou bankovky o nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 rupií. Po demonetizační vlně v roce 2016 se do oběhu postupně vrátila znovu opět i pětisetrupiová bankovka, která tak od podzimu bude tou vůbec nejhodnotnější bankovkou v zemi.