Poptávka po alkoholu na Západě klesá. Výrobci mají náhradu, zaměřili se na Indii

Řada firem počítá s tím, že právě Indie se v příštích několika letech stane klíčovou alkoholovou domovinou. Každý rok se totiž v Indii dožije dospělosti asi 20 milionů lidí. Indie je navíc každým rokem bohatší a s tím roste i finanční zajištěnost indických domácností. Alkohol je navíc u mladé indické generace poměrně populární, píše agentura Bloomberg.

„Pití je v prvé řadě obrovská móda. Pro spoustu lidí jde zároveň i o únik z reality,“ řekl agentuře Bloomberg dvacetiletý Akshat, když zrovna popíjel drink v jednom z barů v hlavním indickém městě Nové Dillí.

Indie výrobcům lihovin nabízí obrovský trh. Ještě před tím, než na něj však skutečně vstoupí, se společnosti musí vypořádat s celou řadou regulací. Třeba palírně Diageo Alwar se to ale před lety povedlo a již od roku 2013 své alkoholické nápoje na indickém trhu nabízí. Indie stojí asi za 12 procenty celkových tržeb této palírny a firma se na tento trhu chce zaměřovat i do budoucna.

„Odhadujeme, že do roku 2027 bude asi 15 procent konzumentů alkoholu žít právě v Indii. A to už je z našeho pohledu určitě k zamyšlení,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Nina Nagarajanová, generální ředitelka indické dceřiné společnosti Diageo, která stojí za značkami jako je Johnnie Walker či Don Julio.

Indie a její obyvatelé rychle bohatnou

Indie je momentálně nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Loňské tempo růstu HDP dosáhlo na hranici 8 procent. Analytici navzdory klimatickým změnám či geopolitickým rizikům počítají s tím, že do roku 2047 může Indie v příjmu na hlavu překročit hranici 26 tisíc amerických dolarů, což je asi třináctinásobek současné úrovně.

Do roku 2047 se zároveň očekává, že indická střední třída masivně vzroste, a to dokonce až o jednu třetinu oproti současnému stavu. S tím se zvýší i počet potenciálních konzumentů alkoholických nápojů, na což právě výrobci lihovin cílí. Podíl střední třídy na celkovém indickém obyvatelstvo by v roce 2047 měl dosahovat na úroveň 60 procent.

Indie je i domovem obrovských regulací

Indie je v době klesající konzumace alkoholu v USA či Evropě novou nadějí, která by jim mohla ve střednědobém horizontu vytrhnout trn z paty. Společnosti se ale tu musí potýkat mimo jiné s obrovskými daněmi. Třeba ta spotřební se na celkové ceně alkoholu má podle agentury Bloomberg podílet asi 60 procenty. K tomu se navíc přidávají specifika různých indických provincií, kde platí i jiné daně a poplatky.

Některé indické státy také prodej a konzumaci alkoholu v minulosti zakázaly. Jedná se třeba o Bihár, který se řadí k nejchudším oblastem Indie. Jiný stát Gudžarát dokonce alkoholické nápoje zakázal už v roce 1960. I přesto jsou ale na alkoholu v tomto indickém státě závislá asi 4,3 procenta tamní populace. To je asi o 2 procentní body více než v nedalekém státě Rádžasthán, kde jde o 2,3 procenta obyvatel.

I přes regulaci spotřeba alkoholu v Indii v roce 2020 činila zhruba pět miliard litrů. Podle odhadů byl loňský rok ještě výraznější, neboť spotřeba se měla vyšplhat dokonce přes šestimiliardovou hranici, uzavírá Bloomberg.