Indicko-ruské ropné líbánky mohou vzít zasvé. Sankce obchod utnuly

Jan Dvořák
  11:54
USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil, krok podle očekávání znemožní další dodávky ruské ropy do hlavních indických rafinérií. Jejich vedení již uvedlo, že nejnovější omezení prakticky znemožní pokračování dodávek a že další objednávky se uskuteční v jiných destinacích.

Indický premiér Naréndra Módí se na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (1. září 2025) | foto: ČTK

Nové protiruské sankce vyvolaly v ropném průmyslu šokovou vlnu. Dodávky ruské ropy do hlavních indických rafinerií, které byly v posledních třech letech přínosem pro ekonomiky obou zemí, by měly klesnout téměř na nulu, píše agentura Bloomberg.

Poslední krok Trumpovy administrativy, která dosud odkládala významné sankce, i když její představitelé veřejně kritizovali premiéra Naréndru Modiho, se tak přímo zaměřil na dodávky ropy od moskevských gigantů a účinně ukončil tento obchod.

Zástupci vedení některých indických zpracovatelských společností uvedli, že nejnovější omezení oznámená Washingtonem a zahrnující zařazení největších ruských producentů na černou listinu prakticky znemožní pokračování dodávek. Vzhledem k citlivosti této otázky požádali, aby nebyla zveřejněna jejich jména.

Hrozí nelegální sítě

Podle analytické společnosti Kpler uskuteční Indie v letošním roce více než 36 procent svých dovozů právě z Ruska. Historicky přitom nebyla významným dovozcem ruské ropy, byla vždy více závislá na Blízkém východě. Vše se ale změnilo v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu a zavedení cenového stropu 60 dolarů za barel ze strany zemí skupiny G7. Jeho cílem bylo omezit příjmy Kremlu z ropy a zároveň zachovat globální dodávky.

V krátkodobém horizontu budou nejnovější sankce znamenat, že objednávky, které mají být zadány v příštím týdnu – na ropu, která bude naložena v listopadu a dodána v prosinci – budou nyní převážně pocházet z jiných destinací.

„S tímto krokem v podobě sankcí se indické rafinérie možná budou muset z obchodů stáhnout mnohem rychleji,“ uvedla Vandana Hariová, zakladatelka singapurské společnosti Vanda Insights zabývající se analýzou trhu. „Pro Indii, která ještě před třemi lety nekupovala žádnou ruskou ropu, to nebude pravděpodobně tak složité,“ dodala.

„Je to rozhodně jedno z nejvýznamnějších opatření, které kdy USA přijaly, ale myslím si, že jeho účinek bude oslaben rozšířeným využíváním nelegálních finančních sítí,“ uvedla Rachel Ziembaová, analytička z Centra pro novou americkou bezpečnost ve Washingtonu. „Vše tedy záleží na tom, zda se Indie obává další eskalace sekundárních sankcí,“ uzavřela podle agentury.

