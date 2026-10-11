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IKEA rozšiřuje bazar s použitým nábytkem. Vykupovat ho chce i přes internet

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Nábytkářský gigant IKEA rozšiřuje internetové tržiště s použitým nábytkem. V Portugalsku a Španělsku chce do konce prosince otestovat propojení platformy se službou Buyback, tedy přímým odkupem vybraného použitého nábytku. Ve Spojeném království a Irsku si už členové IKEA Family mohou použitý nábytek prodávat a kupovat přímo mezi sebou.

Služba navazuje na první testy tržiště, které začaly v červnu 2024 v Madridu a Oslu. V šesti zemích, kde bylo tržiště spuštěno jako první, zaznamenalo do 31. srpna 2026 celkem 15 milionů návštěv a 95 700 nabídek. Podle firmy tvoří 25,5 procenta jeho uživatelů noví nebo znovu aktivovaní členové programu IKEA Family. Použité výrobky IKEA nabízené na platformě jsou v průměru o 60 procent levnější než jejich nové varianty v IKEA, píše potrál The Guardian.

Ve Španělsku a Portugalsku budou moci lidé při vystavení vhodného výrobku získat také nabídku na přímý odkup od IKEA. Sami se pak rozhodnou, zda zboží prodají jinému zákazníkovi, nebo jej odvezou do obchodního domu a dokončí odkup prostřednictvím služby Buyback.

Firma zároveň zkouší spolupráci s přepravními partnery, kteří by měli kupujícím a prodávajícím pomoci zejména s převozem většího nábytku. V Portugalsku a Švédsku nyní funguje test se službou TippTapp. Ta propojuje zákazníky, kteří potřebují věc přepravit, s lidmi, kteří ji mohou odvézt.

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„Začali jsme v malém a postupně tržiště rozšiřovali podle toho, co nám říkali zákazníci. Z dat je vidět, že o službu je zájem. Teď chceme vyzkoušet, zda by zákazníci mohli použité výrobky prodávat přímo nám, a také možnosti spolupráce s doručovacími službami. Spuštění ve Velké Británii a Irsku a tyto testy nám ukážou, jak lidem nákup a prodej použitých výrobků IKEA co nejvíce usnadnit,“ Emily Birkin, manažerka rozvoje a transformace ve společnosti IKEA.

Podle odhadu připadá na výrobky IKEA devět procent trhu s použitým vybavením domácností. Ve finančním roce 2025 získala Ingka Group prostřednictvím služby Buyback k dalšímu prodeji téměř 686 500 použitých výrobků.

Tržiště s použitým nábytkem už funguje ve Španělsku, Norsku, Portugalsku, Polsku, Švédsku a Belgii. Po spuštění ve Spojeném království a Irsku je dostupné v osmi evropských zemích. Příští týden, 14. října, se má rozšířit také do Německa.

„Způsob, jakým lidé zařizují své domovy, se změnil. Ať se stěhují, rekonstruují, nebo hledají konkrétní kus, stále více zákazníků vedle nového zboží zvažuje i použité vybavení,“ uvedl Greg Lucas, manažer udržitelnosti IKEA pro Británii a Irsko.

Členové IKEA Family mohou výrobky nabízet bez poplatku. Platforma jim pomáhá výrobek rozpoznat a doplnit k němu údaje, například informace o produktu, fotografie, rozměry a doporučenou cenu. Po prodeji si mohou zvolit platbu na bankovní účet, nebo digitální kartu s hodnotou navýšenou o 15 procent.

V Česku funguje Druhý život

Program Druhý život nábytku funguje v Česku od roku 2017. Podíl nábytku mezi vykoupenými výrobky klesl ze zhruba 95 procent na začátku finančního roku 2025 na 75 procent na začátku finančního roku 2026. IKEA postupně rozšířila odkup také o doplňky, dekorace či kuchyňské vybavení. Nabídka se tak zvýšila z původních 3 500 na více než 31 tisíc výrobků. Patří mezi ně i věci, které už obchodní dům nemá v aktuálním sortimentu. Odkoupené kusy končí v hubu přímo v prodejně, kde je může koupit kdokoliv a navíc se zárukou dva roky.

Ve finančním roce 2027 chce IKEA zvýšit průměrný počet vykoupených a znovu prodaných výrobků na 120 kusů týdně na jeden obchodní dům. To by znamenalo růst z 14 560 na přibližně 24 960 kusů ročně.

„Aktuálně v České republice plánujeme jiný projekt v oblasti udržitelnosti, který navazuje na naše dlouhodobé úsilí hledat nové způsoby, jak podporovat odpovědnější a cirkulárnější přístup k vybavování domácností. V tuto chvíli ještě nemůžeme sdílet bližší podrobnosti, o projektu a jeho konkrétní podobě však budeme informovat, jakmile to bude možné,“ uvedl Lukáš Šudoma, vedoucí pro kvalitu výrobků a cirkulární ekonomiku IKEA.

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