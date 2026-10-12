Z prodejny nouzový úkryt. Dánské obchodní domy IKEA pomohou při krizových situacích

Při výpadku proudu, povodni nebo útoku na kritickou infrastrukturu by IKEA mohla své prodejny proměnit také v dočasné nemocnice. Restaurace by zajišťovaly jídlo, generátory provoz budov a zaměstnanci by sestavili další postele z balení uložených ve skladech. To vše obchodní dům má k dispozici.
„Chceme být dobrým sousedem. Chceme být firmou, která může v případě krize podpořit společnost,“ uvedl pro Reuters šéf bezpečnosti a ochrany zdraví IKEA Dánsko v IKEA Group Torben Mortensen.
Nábytkářská firma tak reaguje na apel Evropské unie, která vyzývá členské státy k užší spolupráci s firmami v rámci strategie připravenosti na krize, kterou představila v březnu 2025.
Vlády při přípravě na krizové situace stále častěji počítají vedle armády a záchranných složek také s pomocí firem. Ty mohou zajistit zboží, služby i zázemí potřebné pro fungování celé společnosti.
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IKEA rozšiřuje bazar s použitým nábytkem. Vykupovat ho chce i přes internet
IKEA je součástí dánské firemní koalice pro krizovou připravenost. Síť shromažďuje přehled o tom, co mohou soukromé podniky v mimořádné situaci nabídnout. Vedle postelí a zásob potravin jde také o nákladní automobily nebo specializované pracovníky.
Naléhavost těchto příprav zvýšila vlna podezření na sabotáže, kybernetické útoky a další incidenty, které evropští představitelé spojují s ruskou hybridní válkou. Dánská zpravodajská služba varovala, že Rusko v nadcházejících měsících pravděpodobně zesílí podobné aktivity proti zemím NATO a dalším západním státům. Moskva obvinění odmítá.
Poučení z dřívějška
Možné fungování prodejny IKEA jako úkrytu naznačila už sněhová bouře v prosinci 2021. V obchodě v Aalborgu tehdy přes noc uvázlo šest zákazníků a přibližně dvě desítky zaměstnanců. Přespali ve vystavených postelích.
Podobný postup už IKEA využila při ničivých povodních ve španělské Valencii v říjnu 2024. Jednu ze svých prodejen tehdy proměnila v úkryt pro více než 600 lidí. Řetězec uvedl, že nemá globální program krizové připravenosti. Podobná opatření proto řeší jednotlivé země samostatně.
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„IKEA je velmi dobrý příklad, protože by ji nikdo přirozeně nezařadil na seznam krizových zdrojů. Prodejna IKEA má prostor, zboží, zázemí pro přípravu jídla i generátory,“ řekla ředitelka sítě Maja Broloesová.
Na mimořádné situace se připravují i další dánští obchodníci. Salling Group, největší dánský provozovatel supermarketů, otevírá první z 51 prodejen navržených tak, aby vydržely fungovat až 48 hodin bez elektřiny a připojení k internetu.
Firmy jako součást krizových plánů
Podobný přístup volí i další země. Estonsko zákonem vyžaduje, aby 300 firem během krize udržovalo základní služby. Finsko má síť úřadů, nevládních organizací a podniků odpovědných za bezpečnost dodávek. V Polsku některé společnosti musejí v krizové situaci umožnit armádě využít svá vozidla, stroje a majetek.
Dánská síť zahrnuje více než 200 firem s více než 300 tisíci zaměstnanci. Jsou mezi nimi obchodníci, stavební společnosti i poskytovatelé telekomunikačních služeb.
„Pokud udeří krize, úřady budou mít jedno místo, kam se obrátit, a my najdeme firmy, které mohou pomoci,“ uvedla Broloesová. Dodala, že vzniká státem podporovaný systém náhrad. Jejich výše se bude určovat případ od případu.