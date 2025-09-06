Nový člen rodiny. IKEA otevře obchod na Novém Zélandu, padesát let po Austrálii

Nábytkářský gigant IKEA otevře svůj první obchod na Novém Zélandu, a to padesát let po vstupu do sousední Austrálie. Kromě nábytku prodejna v Aucklandu nabídne také jídlo, včetně masových kuliček, napsala agentura Bloomberg.

Vizualizace vůbec první prodejny řetězce IKEA na Novém Zélandě, která se v prosinci otevře v Aucklandu (4. září 2025) | foto: https://www.ikea.com/au/

Obchod o rozloze 34 000 m² se otevře 4. prosince v nákupním centru Sylvia Park, uvedla společnost INGKA Group, největší franšízový partner IKEA. Vzniknout má přibližně 500 pracovních míst.

„Výhody jsou obrovské,“ cituje agentura Bloomberg slova premiéra Christophera Luxona. „Více pracovních míst, hospodářský růst, to vše je dobré pro Nový Zéland,“ doplnil po návštěvě místa.

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Na Novém Zélandu bude zatím jediný obchod. Mateřská společnost INGKA ale oznámila, že kromě prodejny spustí po celé zemi 29 výdejních míst a také možnost doručení nábytku domů.

„Zájem a očekávání ohledně IKEA na Novém Zélandu jsou cítit až ve Švédsku a jsme tím velmi poctěni. Přivítání nové země do rodiny IKEA vždy přináší zvláštní emoce a nemůžeme se dočkat, až se brzy setkáme s Novozélanďany a podpoříme je v naplňování jejich potřeb a snů o životě doma,“ uvedl Tolga Öncu, manažer maloobchodu z obchodní divize IKEA Retail.

V nové prodejně bude zákazníkům k dispozici švédská restaurace a bistro. Prodávat se tam budou mimo jiné masové kuličky a párky v rohlíku, které mají být dostupné také ve vegetariánských verzích. K dispozici mají být také pokrmy určené pouze pro Nový Zéland.

V nákupním centru Sylvia Park bude také spuštěna služba Buy Back. Zákazníci tam budou moci přinést zpět použité zboží z IKEA, ale i zboží od jiných prodejců nábytku.

