Obchod o rozloze 34 000 m² se otevře 4. prosince v nákupním centru Sylvia Park, uvedla společnost INGKA Group, největší franšízový partner IKEA. Vzniknout má přibližně 500 pracovních míst.
„Výhody jsou obrovské,“ cituje agentura Bloomberg slova premiéra Christophera Luxona. „Více pracovních míst, hospodářský růst, to vše je dobré pro Nový Zéland,“ doplnil po návštěvě místa.
Na Novém Zélandu bude zatím jediný obchod. Mateřská společnost INGKA ale oznámila, že kromě prodejny spustí po celé zemi 29 výdejních míst a také možnost doručení nábytku domů.
IKEA has been a long time coming and the Government wants to make it easier and quicker for companies to invest, build and create jobs in New Zealand.— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) September 4, 2025
I had a great tour of IKEA in construction at Sylvia Park today. Exciting that it will be open on December 4! pic.twitter.com/uLrmWnJfH7
„Zájem a očekávání ohledně IKEA na Novém Zélandu jsou cítit až ve Švédsku a jsme tím velmi poctěni. Přivítání nové země do rodiny IKEA vždy přináší zvláštní emoce a nemůžeme se dočkat, až se brzy setkáme s Novozélanďany a podpoříme je v naplňování jejich potřeb a snů o životě doma,“ uvedl Tolga Öncu, manažer maloobchodu z obchodní divize IKEA Retail.
V nové prodejně bude zákazníkům k dispozici švédská restaurace a bistro. Prodávat se tam budou mimo jiné masové kuličky a párky v rohlíku, které mají být dostupné také ve vegetariánských verzích. K dispozici mají být také pokrmy určené pouze pro Nový Zéland.
V nákupním centru Sylvia Park bude také spuštěna služba Buy Back. Zákazníci tam budou moci přinést zpět použité zboží z IKEA, ale i zboží od jiných prodejců nábytku.