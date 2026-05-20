Firma zajišťuje nákup výrobků IKEA z továren po celém světě a zásobuje třináct franšízantů, kteří provozují prodejny IKEA. Dopadají na ni rostoucí náklady i americká cla. Zároveň mění strategii a místo velkých skladových obchodů na předměstích se více zaměřuje na menší prodejny v centrech měst. Chce tak přilákat zákazníky zpět.
„Musíme být rychlejší, zkrátit rozhodovací procesy a soustředit se na tyto priority,“ řekl agentuře Reuters v rozhovoru finanční ředitel Inter IKEA Henrik Elm.
Inter IKEA i její největší franšízant Ingka Group, který vlastní většinu prodejen IKEA po světě, loni na konci roku vyměnily generální ředitele. IKEA totiž oznámila druhý rok po sobě pokles tržeb. Ingka už v březnu oznámila, že zruší 800 kancelářských míst.
Elm uvedl, že pokles spotřebitelské důvěry, který trvá už delší dobu, válka v Íránu ještě zrychlila. Konflikt prudce zvýšil ceny pohonných hmot, zatížil rodinné rozpočty a oslabil ochotu lidí utrácet za věci, které nejsou nezbytné, například za rekonstrukci bydlení nebo novou pohovku.
„V době, kdy je spotřebitelská důvěra výrazně zasažená, mnoha lidem reálně klesají disponibilní příjmy, zvlášť u zákazníků, které chceme oslovit,“ řekl Elm. Připomněl, že schopnost snižovat ceny, aby si lidé mohli nábytek IKEA dovolit, je důležitější než kdy dřív. A toho samozřejmě nelze dosáhnout, pokud máte příliš vysoké náklady.
Z 850 dotčených míst připadá 300 na Švédsko. Právě tam má Inter IKEA jedno ze svých hlavních center v Älmhultu, kde byla IKEA v roce 1943 založena. Propouštění se týká asi tří procent z celkových 27 500 zaměstnanců Inter IKEA.
Informace o propouštění zaměstnanců se netýká českých obchodních domů nábytkářského giganta IKEA. „Tato informace se týká globálního rozhodnutí společnosti Inter IKEA a nemá personální dopady na retailovou organizaci Ingka Group, která provozuje obchodní domy IKEA v České republice,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Nicol Richterová, mluvčí IKEA Česko.