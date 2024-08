Už žádné šrouby? IKEA přichází s turbo nábytkem, složí se jako dětská hra

Zdlouhavé šroubování nábytku? Podle nábytkářského gigantu IKEA by mohlo být časem minulostí. Na německý trh tento týden uvádí první výrobek, který spojovacího materiálu spotřebuje minimum. Do Česka by nový formát montáže mohl dorazit příští rok.