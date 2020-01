IKEA zaplatí miliardové odškodné za smrt dítěte, které zabil prádelník

Rodiče Jozefa Dudka z amerického státu Kalifornie se se společností IKEA soudili přes dva roky. Dvouletý chlapec zemřel poté, co se doma pokusil vylézt na komodu ze série Malm. Ta se na něj převrhla a dítě udusila.



V mimosoudním urovnání nakonec od švédské firmy získají 46 milionů dolarů, tedy zhruba 1,04 miliardy korun. To je nejnákladnější urovnání sporu ohledně zodpovědnosti za smrt dítěte v historii Spojených států, informuje BBC s odkazem na právníka rodiny.



Odškodnění navýšilo i to, že jde již o několikátý případ, ve kterém komoda Malm „zabíjela“. „Nikdy by nás nenapadlo, že by dvouleté dítě zvládlo převrátit třicetipalcový (vysoký zhruba 76 centimetrů, pozn. red.) prádelník,“ uvedli rodiče dítěte v prohlášení. „Až později jsme zjistili, že byl nestabilní,“ dodali.

Riziko toho, že se převrhnou, je totiž kvůli chybě v designu u těchto komod velmi vysoké. Firma tento zhruba 30 kilogramů vážící kus nábytku prodává již desítky let, na chybu však přišla až v roce 2016. Přestože se jí podařilo stáhnout z trhu či opravit přibližně 17,3 milionu komod, zdaleka ne všichni zákazníci výzvu upozorňující na tuto vadu zaregistrovali.

Právě to se podle jejich právníka stalo i Dudkovým, píše list The Washington Post. „Tvrdě pracujeme na tom, abychom vyřešili tento velmi závažný problém,“ uvedla v reakci mluvčí IKEA. „Přestože žádné (finanční) urovnání nemůže změnit tragické události, které nás sem dovedly, jsme rádi, že je tento spor již za námi,“ dodala.



V Česku se stále prodávají

Dudkovi z rekordního odškodného plánují darovat milion dolarů organizacím, které se zaměřují na ochranu dětí před nebezpečnými produkty. „Mluvíme o našem příběhu proto, aby už se nikomu nic takového nestalo,“ doplnili.



Komody Malm IKEA z prodeje stáhla pouze v Kanadě a v USA. V ostatních státech, včetně České republiky, se dají stále pořídit. Podle firmy totiž stále splňují normy, musí se však připevnit ke zdi.

Například ve svém českém e-shopu tak firma nejméně dvakrát upozorňuje, že je nutné komodu nejen sestavit, ale i upevnit. „Všichni si přejeme, aby byl domov bezpečný. Když budeme spolupracovat, snižujeme tím riziko nehod,“ stojí na něm.

Archivní video: Převržený nábytek zabíjí děti, varuje IKEA