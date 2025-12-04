IKEA konečně dorazila na Nový Zéland. Padesát let po sousedovi

Nejnovější obchod IKEA se otevřel ve čtvrtek v Aucklandu, sedm let po oznámení záměru, jak píše The Guardian. Už před otevřením se podél hlavních komunikací objevily cedule varující řidiče, aby si svou cestu odpovídajícím způsobem naplánovali.
Fronty se začaly tvořit k ránu, protože ponocování před obchodem bylo zakázáno. „Na tohle jsem čekala 25 let,“ cituje web Annie Sattlerovou, Němku, která na Novém Zélandě žije. Podle CNN stálo před otevřením v 11 hodin ve frontě asi 800 zákazníků.
IKEA byla založena před více než 80 lety a po celém světě má více než 400 prodejen. Na Novém Zélandě se objevila 50 let poté, co se první prodejna otevřela v sousední Austrálii.
Pásku přestřihl premiér Nového Zélandu Christopher Luxon. „Čekali jsme opravdu dlouho,“ cituje ho CNN. „Představuje to opravdu dobré zahraniční investice a pracovní místa,“ dodal.