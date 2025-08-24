Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Veronika Bělohlávková
  9:00
Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě, dostanou svůj speciální servírovací talíř.
Švédský designér Gustaf Westman se nedávno spojil se značkou Ikea. Pro ně nyní...

Švédský designér Gustaf Westman se nedávno spojil se značkou Ikea. Pro ně nyní představil speciální kolekci nádobí. (21. srpna 2025) | foto: Ikea

Masové kuličky hit švédského nábytkářského gigantu Modrý talíř je prvním...
I když byl talíř vytvořený pro masové kuličky, je vhodný i pro jiné pokrmy,...
IKEA nově nabízí speciální modrý talíř určený pro masové kuličky. (21. srpna...
Talíř je doprovázen i jednoduchým pětikrokovým návodem k použití, který...
5 fotografií

Masivní modrý talíř je navržený tak, aby se na něj vešlo přesně jedenáct kuliček vyskládaných do jedné řady. „Miluji navrhování předmětů pro konkrétní funkci, protože to dodává nádech humoru a zároveň je okamžitě jasné, k čemu slouží,“ vysvětluje Westman.

I když byl porcelánový talíř vytvořený pro masové kuličky, je vhodný i pro jiné pokrmy, například olivy, sýry, ovoce nebo sladkosti. „Talíř tak není omezený jen na jeden typ jídla, a jeho univerzálnost jej činí vhodným pro širší spektrum domácích použití,“ uvedl designér.

Gustaf Westman (27)

Je švédský architekt a designér, který v roce 2020 založil designové studio v Stockholmu zaměřené na výrobu nábytku a interiérových doplňků na zakázku.

Jeho práce, inspirovaná skupinou Memphis, využívá neobvyklé materiály a hravé tvary, přičemž jeho ikonickým kouskem je zrcadlo Curvy Mirror.

Kromě vlastního studia spolupracuje i s jinými značkami, například s IKEA, a často pořádá pop-up akce v evropských metropolích.

Masové kuličky jsou dlouhodobě spjaté se značkou IKEA a jsou součástí její kulinární tradice. Každoročně se jich po světě prodá více než miliarda. Dnes si zákazníci mohou vybrat nejen klasickou verzi, ale také rostlinnou, zeleninovou, kuřecí či lososovou a všechny najdou na Westmanově talíři své místo.

„Cílem bylo vytvořit nový návrh, který je výrazný a odvážný, využívá netradiční tvary a barvy a dává této švédské kulinární tradici nový prostor. Spolupráce ukazuje, jak lze propojit design a každodenní produkty, které jsou zákazníkům známé,“ uvedl v tiskové zprávě ke spolupráci s designérem Maria O’Brian, kreativní vedoucí řetězce ve Švédsku.

Hravý styl

Spolupráce mezi IKEA a Westmanem spojuje charakteristický hravý styl designéra s estetikou značky. Talíř je doprovázen i jednoduchým pětikrokovým návodem k použití, který reflektuje praktický i zábavný přístup kolekce. Cílem je přinést zákazníkům nové zkušenosti se servírováním, a přitom zachovat tradici, která je s masovými kuličkami spojena už desítky let.

Modrý talíř je prvním produktem zveřejněným z kolekce Gustafa Westmana a IKEA. Celá kolekce zahrnuje kromě talíře i další stolní nádobí a bytové doplňky, které se budou prodávat podle dostupnosti na jednotlivých trzích. Zahájení prodeje celé kolekce je plánováno na 9. září 2025.

Dáváte si při návštěvě obchodního domu IKEA masové kuličky?

celkem hlasů: 128
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě,...

24. srpna 2025

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

24. srpna 2025

Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu

Postavička zubatého skřítka Labubu se stala globálním fenoménem. Čínská společnost Pop Mart, jež stojí za jejím úspěchem, již překonala tradiční značky jako Barbie nebo Transformers a během roku...

24. srpna 2025

Prostěradlo za sto tisíc uspí, probudí i zahraje. Má ho doma Musk i Zuckerberg

Americký startup Eight Sleep získal od investorů dalších sto milionů dolarů na rozvoj svého hi-tech ložního prádla. Se svým chytrým prostěradlem, které během spánku měří životní funkce, chce zamířit...

23. srpna 2025

Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Společnost MOL Česká republika začala nasazovat na svých čerpacích stanicích bezpečnostní systém Fog Cannon. Ten během několika sekund zaplní prostor hustým oparem a znemožní pachateli další pohyb....

23. srpna 2025

Cena za výkup obilovin v Česku je teď stejná jako po pádu komunismu

Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Znamená to, že z ceny za kilogram chleba...

23. srpna 2025  13:01

Mladí Kanaďané nemohou sehnat práci. Je jí málo a místa jim berou starší

Kanada zažívá nejvyšší úroveň nezaměstnanosti mladých lidí od 90. let. Absolventi mají problém najít práci a často končí na pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Odborníci tvrdí, že důsledky...

23. srpna 2025

Chtěli dotace, museli dát podíl. Trump si vymohl u výrobce čipů Intel 10 procent

Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou...

23. srpna 2025  11:03

Jak crocsy dobyly Čínu. Cestičku ke vkusu zákazníků si poctivě vyšlapaly

Čína v minulosti představovala jen nepatrný zlomek prodejů společnosti Crocs. Nyní se stala druhým největším trhem této značky hned po USA. Tento měsíc společnost oznámila, že tržby v posledním...

23. srpna 2025

Ekologie i zájmy místních. Jižní Evropa stojí na prahu turistických změn

V oblíbených turistických oblastech v jižní Evropě, jako jsou například Baleárské ostrovy, kvůli turismu dochází k rostoucímu tlaku na místní infrastrukturu i přírodní zdroje. Masový turismus mimo...

23. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Premium

Velké cestovní kanceláře se i letos chystají podstoupit přetahovanou o movitější zákazníky směřující do exotiky. Loni přitom rozšiřování nabídky z cílem ukousnout si větší kus koláče ze zájezdů k...

23. srpna 2025

Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Obavy z důsledků cel se promítají i amerického sektoru se školními potřebami. Rodiny tak připravují své děti na návrat do školních lavic proti minulým rokům o něco dřív i kvůli rostoucím cenám...

22. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.