Masivní modrý talíř je navržený tak, aby se na něj vešlo přesně jedenáct kuliček vyskládaných do jedné řady. „Miluji navrhování předmětů pro konkrétní funkci, protože to dodává nádech humoru a zároveň je okamžitě jasné, k čemu slouží,“ vysvětluje Westman.
I když byl porcelánový talíř vytvořený pro masové kuličky, je vhodný i pro jiné pokrmy, například olivy, sýry, ovoce nebo sladkosti. „Talíř tak není omezený jen na jeden typ jídla, a jeho univerzálnost jej činí vhodným pro širší spektrum domácích použití,“ uvedl designér.
Gustaf Westman (27)
Je švédský architekt a designér, který v roce 2020 založil designové studio v Stockholmu zaměřené na výrobu nábytku a interiérových doplňků na zakázku.
Jeho práce, inspirovaná skupinou Memphis, využívá neobvyklé materiály a hravé tvary, přičemž jeho ikonickým kouskem je zrcadlo Curvy Mirror.
Kromě vlastního studia spolupracuje i s jinými značkami, například s IKEA, a často pořádá pop-up akce v evropských metropolích.
Masové kuličky jsou dlouhodobě spjaté se značkou IKEA a jsou součástí její kulinární tradice. Každoročně se jich po světě prodá více než miliarda. Dnes si zákazníci mohou vybrat nejen klasickou verzi, ale také rostlinnou, zeleninovou, kuřecí či lososovou a všechny najdou na Westmanově talíři své místo.
„Cílem bylo vytvořit nový návrh, který je výrazný a odvážný, využívá netradiční tvary a barvy a dává této švédské kulinární tradici nový prostor. Spolupráce ukazuje, jak lze propojit design a každodenní produkty, které jsou zákazníkům známé,“ uvedl v tiskové zprávě ke spolupráci s designérem Maria O’Brian, kreativní vedoucí řetězce ve Švédsku.
Hravý styl
Spolupráce mezi IKEA a Westmanem spojuje charakteristický hravý styl designéra s estetikou značky. Talíř je doprovázen i jednoduchým pětikrokovým návodem k použití, který reflektuje praktický i zábavný přístup kolekce. Cílem je přinést zákazníkům nové zkušenosti se servírováním, a přitom zachovat tradici, která je s masovými kuličkami spojena už desítky let.
Modrý talíř je prvním produktem zveřejněným z kolekce Gustafa Westmana a IKEA. Celá kolekce zahrnuje kromě talíře i další stolní nádobí a bytové doplňky, které se budou prodávat podle dostupnosti na jednotlivých trzích. Zahájení prodeje celé kolekce je plánováno na 9. září 2025.