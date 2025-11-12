Ceny nejen nábytku udržíme na uzdě. IKEA má prvního šéfa, který není Švéd

Jan Dvořák
  18:00
V čele skupiny Ingka Group, mateřské společnosti nábytkářského gigantu IKEA, stanul první člověk, který není švédské národnosti. Generální ředitel Juvencio Maeztu slibuje, že udrží ceny na přijatelné úrovni. A to všeho od nábytku v rozloženém stavu až po hot dogy. Jeho cílem je, aby obchod přilákal více zákazníků.

Tehdejší finanční ředitel IKEA Juvencio Maeztu na panelové diskusi v ruském Petrohradu (24. května 2018) | foto: Profimedia.cz

Ve svém prvním rozhovoru pro agenturu Bloomberg od převzetí vedení klíčové části nábytkářského impéria uvedl, že Ingka Group zvýšila provozní zisk o 17 procent na 1,5 miliardy eur (1,74 miliardy dolarů) ve fiskálním roce končícím 31. srpna, i když tržby poklesly o procento na 41,5 miliardy eur.

Rodilý Španěl, který v uplynulých pětadvaceti letech zastával v této maloobchodní společnosti různé pozice, informoval, že zisk vzrostl díky zvýšení efektivity. Jako příklad uvedl využívání showroomů IKEA nejenom k vystavování produktů, ale i k vyřizování online objednávek. Společnost Ingka již také neabsorbuje jednorázové náklady související s odchodem z Ruska, což přispělo ke zlepšení jejích výsledků.

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Podle Maeztua byl právě končící rok rokem odolnosti, který se vyznačoval tlakem na životní náklady a přetrvávajícími narušeními dodavatelského řetězce. „Celkově se naše společnosti učí fungovat v čím dál nestabilnějším světě,“ uvedl.

Minulý týden společnost Inter IKEA Group – celosvětový franšízant a majitel značky – oznámila 26procentní pokles celoročního zisku. Společnost uvedla, že ho způsobila záměrná strategie snížení cen s cílem ochránit tržby v době slabší poptávky spotřebitelů a krize životních nákladů.

„Zlevňování pomáhá přilákat více lidí do obchodů a na webové stránky,“ uvedl Maeztu. Ingka je nadace registrovaná v Nizozemsku, která 85 procent svého zisku reinvestuje zpět do podnikání a zbytek věnuje na charitativní činnost nadace IKEA Foundation.

12. listopadu 2025








