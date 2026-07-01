Vyhledávaným cílem mnoha Pařížanů se stal obchodní dům IKEA ležící ve 13. obvodu, v obchodním centru Italie Deux. Tento obchod byl otevřen v roce 2024 a je největší pobočkou IKEA přímo na území města Paříže.
Nával by se podle mnohých dal přirovnat snad jen k výprodejích na Black Friday. Vystavené nábytkové sestavy, ložnice, ale i dětské pokoje, za normálních okolností prázdné, se tentokrát zaplnily odpočívajícími návštěvníky.
Historická vedra
Francii po několik minulých dní sužovala extrémní vedra a jejich důsledky pocítila i Paříž. Eiffelova věž kvůli vysokým teplotám ukončila provoz dříve než obvykle, aby ochránila návštěvníky i zaměstnance.
|
Ve Francii se ve vedrech utopilo už přes padesát lidí. Paris Pride se ruší
Země zároveň zažila nejteplejší den od začátku celostátních měření v roce 1947 a úřady kvůli vlně veder aktivovaly mimořádná zdravotní opatření. Nejvyšší stupeň výstrahy před horkem úřady vyhlásily na dvou třetinách území Francie. Nesnesitelným teplotám čelilo podle agentury AFP více než 51 milionů obyvatel.
V Paříži, kde po několik dnů (23. a 24. června) platil červený stupeň výstrahy, úřady zakázaly podél břehů Seiny a kanálu St-Martin prodej silnějších nápojů, včetně piv s vysokým obsahem alkoholu, fortifikovaných vín a lihovin, aby se snížilo riziko, že lidé spadnou do vody.
|
Francii sužuje vlna veder. Ruší se akce a omezuje konzumace alkoholu
Město kvůli vedru zároveň nasadilo téměř 5 000 policistů a 2 500 pracovníků záchranných a zdravotnických služeb. Pařížská radnice zřídila více než 1 300 bezplatných veřejných fontánek, zatímco více než 1 500 místních obchodů se zapojilo do programu, v rámci kterého se zavázaly bezplatně doplňovat osobní láhve na vodu.
„Ukázalo se, že IKEA je nejoblíbenější turistická atrakce… a zároveň nejúžasnější místo ve městě,“ komentoval situaci jeden z diskutujících.