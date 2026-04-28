IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

Autor:
  14:52
Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší výkon i pozitivní reakce lidí. Firma mluví o dalším kroku v automatizaci logistiky.

V logistickém centru IKEA ve švédském Helsingborgu začal nenápadný experiment. Jeden ze zaměstnanců narazil na nabídku robotických bot s názvem Moonwalkers. Produkt objednal a se svými kolegy ho začal zkoušet přímo v provozu.

Princip je jednoduchý. Speciální boty s kolečky se nasazují na běžnou obuv a pomocí umělé inteligence se přizpůsobují stylu chůze konkrétního člověka. Výsledkem je výrazně rychlejší pohyb po skladu, a to bez nutnosti měnit pracovní návyky.

Zaměstnanci na botách nebruslí, ale malá kolečka poháněná motorkem zrychlují krok při každém kroku. Zařízení citlivě reaguje na pohyb nohy, přirozeně se rozjíždí a při zastavení automaticky brzdí. Díky tomu boty zvládnou projít/ujet větší vzdálenost za kratší čas. Podle firmy se mohou pohybovat až dvakrát rychleji než při běžné chůzi.

To se promítlo i do čísel. Produktivita při přípravě objednávek vzrostla o šestnáct procent. Zaměstnanci tak během jedné směny připraví více zakázek a pokryjí větší část skladu.

„Zaměstnanci reagovali velmi pozitivně, stejně tak zákazníci. Je tam skutečné nadšení z něčeho nového, co funguje. Lidé vidí změnu a to v nich probouzí zvědavost,“ říká Sebastian Carlius, který má v Helsingborgu na starosti logistické operace.

Podle něj nejde jen o rychlost. Důležitý je i pocit z práce. Nová technologie má lidem usnadnit pohyb a zároveň přinést větší efektivitu bez složitých zásahů do procesů.

Rychlejší logistika

IKEA zdůrazňuje, že projekt nevznikl jako rozhodnutí vedení, ale jako iniciativa samotného týmu. Právě tento přístup chce firma podporovat.

„Nejlepší nápady často přicházejí od lidí, kteří jsou nejblíž práci. Tým v Helsingborgu ukázal, jak důležité je zkoušet nové věci a sdílet zkušenosti,“ uvádí David McCabe z Ingka Group.

Moonwalkers

Jsou inovativní elektrické robotické boty vyvinuté společností Shift Robotics.

Vypadají jako připnuté brusle, ale slouží k chůzi.

Pomocí AI a 8 motorizovaných koleček zvyšují rychlost chůze až 3x, přičemž uživatel stále přirozeně chodí, nikoliv bruslí.

Na jedno nabití zvládnou vzdálenost až 9,5 kilometrů.

Pojmenované jsou po slavném tanečním kroku Michaela Jacksona.

Podle firmy podobné experimenty pomáhají hledat praktická řešení pro každodenní provoz. Nejde o jednorázový test, ale o dlouhodobý přístup, jak zlepšovat fungování skladů.

Robotické boty zapadají do širší strategie. IKEA už dnes využívá více než čtyřicet automatizovaných řešení napříč svými provozy. Patří mezi ně robotické systémy i nástroje založené na umělé inteligenci.

Trend v posledních letech sílí. Logistické firmy i maloobchodní řetězce investují do technologií, které zrychlují pohyb zboží a zvyšují efektivitu práce. Zároveň reagují na tlak na rychlé doručení i nedostatek pracovníků.

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna 2026)
V distribučním centrum IKEA ve Švédsku jezdí zaměstnanci na robotických botách. (28. dubna 2026)
Používání Moonwalkers je velmi podobné chůzi. Kdo hodně pospíchá, může relativně snadno dosáhnout maxima 11 km/h. (28. dubna 2026)
Moonwalkers jsou dostupné jen v jedné velikosti a váží 2,5 kg. (28. dubna 2026)
