Poprvé za pět měsíců. Podle Ifo se v Německu zlepšila podnikatelská nálada

Index podnikatelské nálady Ifo se v říjnu zvýšil po předchozích čtyřech poklesech za sebou, navíc výrazněji, než čekali analytici. Ti v anketě agentury Reuters předpovídali nárůst jen na 85,6 bodu. „Německá ekonomika prozatím dokázala pokles zastavit,“ uvedl prezident Ifo Clemens Fuest. „Sestupný trend v průmyslu tento měsíc nepokračoval,“ dodal.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve druhém čtvrtletí klesl proti předchozím třem měsícům o 0,1 procenta. Rychlý odhad vývoje HDP ve třetím čtvrtletí zveřejní spolkový statistický úřad příští týden. Pokud by HDP vykázal další pokles, dostala by se německá ekonomika do technické recese. Ta se obvykle definuje jako minimálně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

„Německá ekonomika čelí obtížným zimním měsícům. Vnější okolnosti nelze změnit, bylo by však možné uskutečnit domácí stimulační opatření,“ uvedl hlavní ekonom společnosti VP Bank Thomas Gitzel. Německá vláda už dříve slíbila, že ekonomiku podpoří řadou opatření ke snížení byrokracie, uvolnění pracovních sil a přilákání investic, uvedla agentura Reuters.

Vláda tento měsíc předpověděla, že německá ekonomika v celém letošním roce klesne o 0,2 procenta. V předchozí prognóze z dubna přitom ještě počítala s růstem HDP, a to o 0,3 procenta.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.