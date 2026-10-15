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Mezinárodní energetická agentura urychlí uvolnění nouzových zásob ropy

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  18:43
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ilustrační snímek | foto: Reuters

Soumrak nad těžbou ropy.
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Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla, že co nejdříve uvolní na trh více než 20 milionů barelů nafty a veškerou ropu, které zbývají z rekordního uvolnění nouzových zásob slíbeného v březnu. Cílem opatření je zmírnit nedostatek paliv a snížit ceny, které prudce vzrostly kvůli narušení dodávek z Blízkého východu a Ruska.

Vysoké ceny nafty zvyšují inflační tlaky a náklady domácností i firem. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného po zasedání Řídicí rady IEA, která zastupuje všech 32 členských zemí.

Ropa z nouzových rezerv se v Evropě dostane na trh koncem března

Členské země IEA se v březnu dohodly na uvolnění rekordních více než 400 milionů barelů ropy a ropných produktů z nouzových zásob v reakci na krizi v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump mezitím tlačí na země Evropské unie, aby čerpaly své rezervy ropy a paliv, jinak jim hrozí možným zákazem vývozu americké nafty. Trump se snaží snížit ceny pohonných hmot před listopadovými volbami do Kongresu.

Rada IEA se ve čtvrtek sešla, aby projednala rozsah a načasování uvolnění zásob. V prohlášení uvedla, že znovu potvrzuje svůj závazek pokračovat v plnění společného opatření z března a že se členové dohodli na urychlení uvolnění zbývajících objemů, včetně co nejrychlejšího uvolnění více než 20 milionů barelů nafty.

Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv

IEA koordinuje uvolňování ropy z nouzových zásob průmyslově vyspělých zemí. Podle organizace bylo dosud uvolněno přibližně 330 milionů barelů a někteří členové již dokonce uvolnili více, než se v březnu zavázali. K podobnému kroku se chystají i další.

Agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje napsala, že Spojené státy sdělily ostatním členům IEA, že současné plány uvolňování nestačí k potlačení rostoucích cen pohonných hmot.

Téměř polovina ropy pochází ze zemí zmítaných válkami, ukázal výpočet

Španělsko dnes oznámilo, že tento měsíc uvolní 4,4 milionu barelů ze strategických rezerv. Neupřesnilo ale, co přesně uvolní, tedy zda to bude ropa nebo ropné produkty. Země v březnu slíbila uvolnit 11,5 milionu barelů a doposud uvolnila 3,7 milionu barelů, napsala agentura Reuters.

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