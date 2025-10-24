I zločinci sázejí na nejlepší vybavení. Výrobce plošin využil loupež v Louvru k reklamě

Jan Dvořák
  10:21
Při nedávném vloupání do Louvru za pomoci výsuvné plošiny zmizely z nejslavnější galerie světa šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur. Bez pomoci jedné německé firmy by však tento čin pravděpodobně nebyl možný. Výrobce plošiny, společnost Böcker, chytře využila události a publikovala reklamu, která se okamžitě stala virální. Geniální marketing, chválí krok sociální sítě.

Bez kvalitního výsuvného žebříku s plošinou by se zlodějům jejich čin jen stěží podařil. Nyní ukázalo, že inkriminovaný žebřík pochází od firmy Böcker ze severorýnského Werne. Společnost tento technický detail pravděpodobně nejdrzejší loupeže posledních let využila pro vtipnou reklamní kampaň: „Když to musí jít rychle“, hlásá slogan u fotky plošiny zaparkované před Louvrem, kterou společnost Böcker zveřejnila na internetových stránkách, píše německý Stern.

„Naše plošina přepravuje poklady o hmotnosti až 400 kilogramů rychlostí 42 metrů za minutu – a to zcela bezhlučně“, uvádí se dále v inzerátu. Za vtipnou a hlavně rychle vytvořenou reklamou stojí generální ředitel společnosti Alexander Böcker. Když si v médiích všiml, že zloději použili zařízení jeho značky, s manželkou přemýšleli, jak by se to dalo využít s trochou humoru. „I profesionální zločinci sázejí na nejlepší vybavení,“ napadlo je.

Zloději v Louvru ukradli i náhrdelník a náušnice ze sady šperků císařovny Marie Luisy.
Členové forenzního týmu prohlížejí okno, které zloději použili při loupeži v muzeu Louvre. (19. října 2025)
Zloději se zmocnili také diamantové koruny císařovny Evženie, kterou ale policie našla rozbitou na chodníku poblíž muzea.
Policie stojí u skleněné pyramidy Louvru, který zůstává uzavřený den po loupeži šperků. (20. října 2025)
Rodinný podnik Böckerových

Firma vznikla v roce 1958, kdy Albert Böcker, mistr kovář ze severorýnského Werne, přišel na trh se šikmým výtahem, který umožňoval pokrývačům přepravovat tašky z okapu a hřebene na druhou stranu střechy.

V roce 1989 společnost debutovala uvedením prvního mobilního jeřábu namontovaného na nákladním vozidle v lehké hliníkové konstrukci.

Dnes má rodinná firma více než 600 zaměstnanců a řídí ji již třetí generace Böckerových.

Plošinu, která napomohla k nevídané loupeži historických šperků, firma před několika lety prodala francouzské společnosti, která taková zařízení pronajímá. Pachatelé předstírali, že si ji chtějí pronajmout. Během instruktáže pak zařízení ukradli. Francouzská firma nahlásila krádež minulý týden.

„S pachateli a přepadením opravdu nemáme nic společného,“ zdůraznil Böcker, když hovořil s novináři. K výrobě reklamy svolil až poté, co bylo jasné, že při vloupání nebyl nikdo zraněn. „Naše plošina se tak prakticky stala součástí světové události,“ řekl. Doposud jeho reklama získává na sociálních sítích převážně pozitivní reakce.

„Marketingový pracovník uvidí zprávu, zjistí, že jeřáb patří jeho společnosti, a okamžitě dostane nápad na novou reklamní kampaň. To je více než geniální! Böcker Maschinenwerke GmbH, máte tam skvělé lidi,“ reagoval jeden z diskutujících.

Ponížení, neochráníme ani muzea. Loupež v Louvru otřásá Francií, co vše zmizelo?

Zloději se dostali do prvního patra slavného muzea pomocí nákladního výtahu a pomocí řezacího kotouče otevřeli dvě vitríny. K vloupání došlo v neděli ráno, půl hodiny po otevření muzea, a netrvalo ani deset minut. Pachatelé i se šperky uprchli na skútrech. Ukradli osm šperků francouzské monarchie zdobených diamanty a drahokamy, uzavřel německý deník.

