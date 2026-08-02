Po probíhajících stávkách v závodech Hyundai Motor v Jižní Koreji si také společnosti Kia i Renault Korea zajistily tento týden zákonné právo na stávku. Veškeré snahy o zprostředkování vedené vládou totiž selhaly. Vyhlídka na delší přerušení výroby přichází navíc v době, kdy jihokorejské automobilky hlásí slabší zisky za druhý kvartál a připravují se na letní odstávky továren. Narušení výroby ve třetím čtvrtletí by mohlo silně zatížit ziskovost automobilek a mít vliv na dodavatele dílů a logistické společnosti, upozorňují analytici podle deníku The Korea Times.
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Odbory společnosti Kia nyní požadují zvýšení základní měsíční mzdy o 149 600 wonů (2 179 Kč), výkonnostní bonus ve výši 30 procent loňského provozního zisku a prodloužení věku odchodu do důchodu na 65 let. Odboráři usilují také o kratší pracovní dobu, nové obchodní iniciativy ve výrobních závodech a další nábor zaměstnanců.
Protestní akce organizované odbory v Hyundai Motor začaly. Další třídenní částečnou stávku plánují od úterý do čtvrtka, kdy každý den na čtyři hodiny přeruší práci. Je to jíž třetí kolo částečných stávek v tomto měsíci. Podle odhadů z odvětví již první dvě kola stávek způsobily ztráty ve výrobě v hodnotě přibližně 670 miliard wonů (9,7 miliardy Kč).
Historicky první stávka
V polovině července zasáhla Hyundai Motor Group historicky první stávka v automobilovém průmyslu přímo vyvolaná obavami z nasazení humanoidních robotů. Zatímco každoroční vyjednávání odborářů s vedením automobilky se obvykle točilo kolem odměňování, letošní jednání narazila na překážku kvůli novému klíčovému programu automatizace výroby uprostřed vzestupu fyzické umělé inteligence.
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Společnost Hyundai Motor Group začátkem tohoto roku odhalila svůj plán na nasazení více než 25 000 humanoidních robotů Atlas od společnosti Boston Dynamics na svých hlavních výrobních linkách doma i v zahraničí, což vyvolalo ostrou reakci odborů. Od roku 2028 plánuje automobilka využívat systém Atlas v závodě Hyundai Motor Group Metaplant America ve státě Georgia v USA a s jejich nasazením počítá i do dalších továren.
Odbory se tomuto kroku bránily a do letošních mzdových jednání zahrnuly požadavek na garantované pracovní podmínky a podmínky související s umělou inteligencí.
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Odboráři požadují právo veta nad roboty. Chtějí prosadit pravidlo „ani jeden humanoidní robot na dílnu bez předchozího souhlasu odborů“. Usilují také o garance zaměstnanosti a o přechod z hodinových mezd na pevný stálý plat, což by zaměstnancům poskytlo ochranu před zkracováním úvazků kvůli automatizaci. Podobně jako i v jiných jihokorejských automobilkách odbory v Hyundai Motor trvají na zvýšení věku odchodu do důchodu z nynějších 60 na 65 let. A nakonec požadují vyšší podíl na zisku společnosti.
Jižní Korea jako globální laboratoř
Vyjednávání mezi vedením společnosti Hyundai Motor a odbory stále pokračuje. Tento spor následně sleduje celý globální průmysl. Podle analytiků může totiž nastavit precedens pro to, jak výrazně mohou zaměstnanci mluvit do příchodu AI do výroby.
Spory v Hyundai jsou vůli přímému nasazení humanoidních robotů Atlas sice nejviditelnější, ale celá jihokorejská auto-moto výroba čelí strukturální změně. Jižní Korea má jednu s nejvyšších hustot průmyslových robotů na světě na jednoho pracovníka. Tamní automobilový průmysl je aktuálně pomyslnou globální laboratoří, kde se v praxi testuje, jak tvrdě dokážou odbory vyjednávat o hranicích mezi lidskou prací a automatizací.
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Navíc automobilka Kia patří do stejného koncernu Hyundai Motor Group a oznámený plán na nasazení tisíce robotů Atlas se týká jak závodů Hyundai, tak závodů Kia. Odboráři v Kii proto požadují stejné bezpečnostní pojistky – především právo veta vůči robotům na montážních linkách a přechod na pevné platy.
Také kvůli přechodu na elektromobilitu ubývá pracovních míst v jihokorejských automobilkách. Elektromobily mají podstatně méně součástek než auta se spalovacími motory, odhadem o 30 až 40 procent. Pro zaměstnance GM Korea, Renault Korea i KG Mobility (dříve SsangYong) to znamená reálnou hrozbu zmenšování počtu pracovních míst. Odbory se proto snaží do kolektivních smluv prosadit také garance zachování výroby klíčových komponentů přímo v domácích korejských závodech, místo importu či outsourcingu.
Nižší zisk kvůli zavedení amerických cel
Stávky jsou další zátěží uprostřed zhoršujících se obchodních nejistot jihokorejských automobilek souvisejících s exportem. Společnost Hyundai Motor vykázala mezi lednem a březnem slušné tržby ve výši 45,94 bilionu wonů (670 miliardy Kč), což je o 3,4 procenta více než v předchozím roce, ale její provozní zisk prudce klesl o 30,8 procenta v důsledku zavedení amerických cel. Rychlý vzestup čínských automobilek, zejména v globálním průmyslu elektromobilů, představuje pro korejskou automobilku také vážnou hrozbu.
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Mezi pěti největšími automobilkami v zemi zůstává General Motors Korea jedinou společností, která dosáhla s odboráři předběžné dohody o mzdách. V klíčové otázce budoucí alokace vozidel se vedení automobilky zavázalo, že vynaloží úsilí na dokončení výrobních plánů do třetího čtvrtletí roku 2027.
„Automobilky se již potýkají s nižší ziskovostí kvůli celní zátěži USA a zpomalující se globální poptávce, takže vleklé pracovní spory přidávají další vrstvu nejistoty,“ uvedl pro The Korea Times nejmenovaný zástupce tamního automobilového odvětví. „Pokud se stávky prodlouží, důsledky se rozšíří i mimo výrobu vozidel, ale i na dodavatele dílů a širší logistický sektor,“ upozornil.