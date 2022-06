Španělské aerolinky si objednaly vzducholodě. Vzlétnout mají za čtyři roky

Pro britskou společnost Hybrid Air Vehicles jde o první komerční objednávku. Vzducholodě se mají začít vyrábět v anglickém metropolitním hrabství South Yorkshire. V důsledku toho má vzniknout až 1800 pracovních míst.

„Hybridní letadla by mohla hrát důležitou roli při přechodu na udržitelné létání. Je skvělé vidět Spojené království přímo v čele vývoje technologie,“ uvedl Kwasi Kwarteng, britský tajemník pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii.

„Tato dohoda zvyšuje možnost revolučního, v Británii vyrobeného a navrženého letadla Aircraft 10, létat přes španělské nebe. Je to další důkaz toho, jak britské společnosti využívají nové technologie, aby poháněly růst a podporovaly vysoce kvalifikovaná pracovní místa ve Spojeném Království,“ doplnil Kwarteng.

Méně emisí

Vzducholoď je plněna héliem a pojme až 100 lidí. Podle společnosti HAV má při letu tvořit až o 90 procent méně emisí než běžná letadla.

„Airlander 10 drasticky sníží emise. Právě kvůli tomu jsme uzavřeli dohodu s HAV. Udržitelnost, která je prospěšná pro všechny, je již neoddiskutovatelnou skutečností v každodenním provozu komerčního letectví,“ uvedl Carlos Bertomeu, prezident společnosti Air Nostrum.

Španělský dopravce neuvedl, jaké konkrétní trasy má v budoucnu vzducholoď obsluhovat. Společnost HAV již dříve zmínila, že by vzducholodě mohly konkurovat klasickým letům na krátkou vzdálenost.

Vzducholodě by tak v budoucnu mohly přepravit pasažéry například z Liverpoolu do severoirského Belfastu za pět hodin dvacet minut, z Osla do Stockholmu za 6,5 hodiny nebo z Barcelony do Palma de Mallorca za čtyři a půl hodiny.

Vzducholoď nepotřebuje ke svému startu ranvej, ke svému kolmému startu může využít v podstatě jakýkoli kus rovné země s dostatkem prostoru.

Airlander 10 podnikl již několik zkušebních letů. Při tom druhém v roce 2016 nastal problém při přistávání a hybridní vzducholoď při přistání narazila čelem do země. Ačkoliv byl poškozen kokpit, nikomu se nic nestalo.