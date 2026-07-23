Húsíové ve středu uvedli, že raketami a drony zaútočili na tankery Encelia a Layla, které podle nich porušily jimi vyhlášenou blokádu. Tvrdí, že na obou plavidlech vypukly rozsáhlé požáry.
Útok na tanker Encelia potvrdily saúdskoarabské úřady, posádka je podle nich v bezpečí. Rijád ale neuvedl, kdo za incidentem stojí, a nezmínil druhé plavidlo, na které údajně Húsíové rovněž zaútočili.
„Húsíové situaci rychle eskalují,“ uvedl pro New York Times Mohammed al-Basha, americký bezpečnostní poradce zaměřený na Jemen. Útoky podle něj mohou vyvolat vojenskou reakci Saúdské Arábie, která je dlouhodobým protivníkem Íránu a v posledních měsících se ve větší míře spoléhá na trasy v Rudém moři pro vývoz milionů barelů ropy.
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S okamžitou platností. Húsíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, ropa může opět zdražit
Obě napadené lodě jsou podle veřejně dostupných údajů registrovány pod saúdskoarabskou vlajkou. Húsíové zároveň tvrdí, že přinutili přibližně deset dalších lodí ustoupit a vrátit se. Podle společnosti Kpler, která sleduje pohyb lodí a komodit, nejméně šest plavidel v pondělí a úterý skutečně změnilo kurz a vrátilo se poté, co Húsíové varovali lodní společnosti před plavbou do saúdskoarabských přístavů.
Nová fronta války
Húsíové, kteří ovládají významnou část severního Jemenu, vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie v pondělí. Jejich krok může otevřít novou frontu v konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, který už nyní narušuje klíčové přepravní trasy v okolí Hormuzského průlivu.
Rudé moře se v posledních týdnech stalo důležitou alternativou pro vývoz ropy, zejména ze Saúdské Arábie. Zatímco provoz v Hormuzském průlivu se kvůli válce téměř zastavil, tankery se snaží využívat jiné trasy. Právě proto mají útoky na plavidla v Rudém moři potenciál dále zhoršit situaci na světových energetických trzích.
Cena ropy Brent ve středu vzrostla až o 2,5 procenta nad 96 dolarů za barel, což byla nejvyšší hodnota od začátku června.
Útoky na tankery přišly v době, kdy Spojené státy pokračují v bombardování Íránu. Americké Centrální velitelství oznámilo, že podniklo už dvanáctou noc v řadě útoků s cílem oslabit schopnost Teheránu napadat civilní lodní dopravu.
Americké útoky pokračují
Spojené státy tvrdí, že v bombardování budou pokračovat, dokud Írán znovu neotevře Hormuzský průliv a nepřestane útočit na obchodní lodě. Teherán ale podle všeho nehodlá ustoupit a trvá na tom, že bude kontrolovat provoz v klíčové vodní cestě.
Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že Írán je v důsledku amerických útoků „zasažen tak tvrdě“, že se podle něj situace brzy obrátí. Teherán však podle něj zatím není připraven uzavřít dohodu.
„Nejsou připraveni uzavřít dohodu, protože pokaždé, když nějakou uzavřou, chtějí ji změnit a všechno ostatní také,“ řekl podle agentury Bloomberg Trump svým příznivcům na mítinku v Georgii.
Teherán tvrdí, že nedávné americké útoky zabily více než 50 lidí a dalších více než 500 zranily. Írán zároveň pohrozil „mocným úderem“ v případě útoku na jeho jaderná zařízení nebo další citlivou infrastrukturu.
„Pokud americké síly vstoupí na íránskou půdu, setkají se s miliony lidí, kteří jim budou čelit vším, co mají,“ uvedla íránská státní televize s odvoláním na vrchního velitele armády Amíra Hatámího.
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Válka s Íránem USA zatím stála přes 37 miliard dolarů, 18 vojáků zemřelo
Válka má stále větší důsledky také pro Spojené státy. Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že konflikt zatím Washington stál 37,5 miliardy dolarů. Pentagon zároveň oznámil, že počet amerických vojáků zabitých v uplynulém týdnu vzrostl na čtyři.
Ekonomické dopady války, především vysoké ceny pohonných hmot, navíc stále více zatěžují Američany před listopadovými volbami do Kongresu. Trump ve středu v Georgii zopakoval, že ceny ropy podle něj nakonec klesnou.
„Dostanou se dolů, možná ještě níže, než byly, když jsme začínali. Jen mi dejte trochu času,“ prohlásil podle amerického deníku.