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Boje v Jemenu sílí. Húsíové útočí na důležité trase pro světovou přepravu

Jiří Lacina
  14:55
Škody způsobené jedním z dřívějších útoků Húsíů na přístavní město Mokka v...

Škody způsobené jedním z dřívějších útoků Húsíů na přístavní město Mokka v Jemenu (10. srpna 2026) | foto: Reuters

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Jemenští Húsíové podporovaní Íránem zesilují útoky podél pobřeží Rudého moře. Rakety a drony v posledních dnech vyřadily z provozu strategický přístav Mokka a boje se zároveň přibližují k průlivu Báb al-Mandab. Konflikt tak může přinést další komplikace pro obchod i přepravu ropy.

Při útocích na přístav Mokka zahynulo podle jemenských úřadů 16 lidí a dalších 22 bylo zraněno. Rakety a drony poškodily budovy v přístavu, opravárenské dílny, techniku i část přístaviště. Provoz proto musel být zastaven a více než 1 500 zaměstnanců zatím nemůže nastoupit do práce, píše The Wall Street Journal.

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Přístav Mokka je zároveň jedním z hlavních zásobovacích bodů pro jednotky, které na západě Jemenu bojují proti Húsíům. Jeho uzavření jim může zkomplikovat přísun zásob i techniky a oslabit jejich pozice na pobřeží Rudého moře. „Jde o nejvýraznější eskalaci konfliktu za několik posledních let, možná od roku 2020,“ uvedl expert na Jemen Adam Baron z amerického institutu New America.

V sázce je jeden z nejdůležitějších průlivů

Pozornost se nyní soustředí především na průliv Báb al-Mandab, který spojuje Rudé moře s Adenským zálivem a dále s Indickým oceánem. Húsíové kontrolují rozsáhlé oblasti ve vnitrozemí, pobřeží u průlivu ale z velké části zůstává pod kontrolou sil bojujících proti nim.

Nebezpečí se už přeneslo také přímo na moře. Při útoku z minulého týdne zahynuli čtyři členové posádky nákladní lodi plující přes Báb al-Mandab. Húsíové navíc v uplynulém měsíci oznámili blokádu saúdskoarabských přístavů a zahájili další útoky na lodní dopravu v oblasti.

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Situace je o to citlivější, že trasa přes Rudé moře získává na významu ve chvíli, kdy váznou dodávky energií přes Perský záliv. Báb al-Mandab představuje jednu z cest, kudy může Saúdská Arábie dostávat ropu na světový trh, aniž by byla plně závislá na Hormuzském průlivu.

Válka nabírá na síle

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda podporovaná Saúdskou Arábií tvrdí, že proti novému postupu Húsíů zasahuje. Náměstek ministra obrany Samir Sabri oznámil, že v bojích v provinciích Marib a Táizz zemřelo větší množství povstalců. Vládní jednotky podle něj připravují také otevření dalších front.

Húsíové patří mezi ozbrojené skupiny na Blízkém východě, kterým se dlouhodobě dostává podpory z Íránu. Teherán jim poskytuje zbraně, technologie i výcvik. Přesto jsou považováni za samostatnějšího aktéra než například libanonský Hizballáh.

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Současná eskalace navazuje na více než deset let trvající jemenskou občanskou válku. Húsíové v roce 2014 obsadili hlavní město Saná a o rok později se dostali až k přístavnímu Adenu nedaleko Báb al-Mandabu. Odtud je později vytlačily až síly podporované Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty.

Navzdory útokům zatím lodní doprava průlivem pokračuje. Podle údajů analytické společnosti Kpler projelo mezi 10. a 16. srpnem Báb al-Mandabem 254 plavidel, zatímco o týden dříve jich bylo 238. Provoz tedy zatím neklesá. Rostoucí počet útoků ale zvyšuje riziko, že se situace může rychle změnit, uzavírá The Wall Street Journal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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