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S okamžitou platností. Húsíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, ropa může opět zdražit

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  10:58

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Vrtulník povstaleckých jemenských Húsiů přelétá nad nákladní lodí Galaxy Leader v Rudém moři. (20. listopadu 2023) | foto: Reuters

Jemenské hnutí Húsíů oznámilo námořní blokádu Saúdské Arábie. Pokud by skutečně dokázalo uzavřít strategický průliv Báb al-Mandab, otevřela by se další fronta války mezi Spojenými státy a Íránem a světový obchod s ropou by dostal další ránu. Saúdská koalice v Jemenu už pohrozila, že proti Húsíům použije sílu.
Důsledky by se neomezily pouze na trh s ropou. Báb al-Mandab je důležitou trasou také pro přepravu nafty a leteckého paliva z Asie a Blízkého východu do Evropy.

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S okamžitou platností. Húsíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, ropa může opět zdražit

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Vrtulník povstaleckých jemenských Húsiů přelétá nad nákladní lodí Galaxy Leader...

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