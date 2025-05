Stávající nařízení EU, které odstraňuje cla na čerstvé a mražené humry z USA, vyprší 31. července. Dohodu o humrech mezi USA a EU uzavřeli představitelé celků v roce 2020 během Trumpova prvního funkčního období.

Předseda obchodního výboru Evropského parlamentu Bernd Lange řekl FT, že obchod s humry není ekonomicky příliš důležitý, ale vedl by k deeskalaci ze strany Trumpa.

„(Dohoda) končí na konci července. Jsem skutečně pro její prodloužení,“ řekl Lange. „Musíme být opravdu kreativní a podívat se také na to, co by naši američtí kolegové mohli považovat za nespravedlivé,“ dodal.

„Pokračování dohody o humrech bude záviset na výsledku probíhajících jednání, které EU nadále bere vážně,“ uvedl v e-mailovém prohlášení mluvčí Komise pro obchod Olof Gill.

Trump v dubnu vystoupil před veřejností s tabulkou, na které ukazoval novinářům, jak vysoká cla uvalí na jednotlivé země. Na tomto seznamu zemí byla i Evropská unie, na kterou Trump uvalil dvacetiprocentní cla na téměř veškerý dovoz. Následně americký prezident snížil sazbu na polovinu až do 8. července, aby umožnil jednání mezi USA a EU.

Evropská komise navrhla protiopatření na dovoz z USA v hodnotě až 95 miliard eur (2,366 bilionu Kč), pokud jednání o clech s Washingtonem selžou. Komise ale opakovaně uvedla, že by dala přednost řešení na základě jednání před odvetnými cly.

V roce 2020 uzavřela EU a první Trumpova administrativa dohodu, na jejímž základě byla zrušena osmiprocentní cla na dovoz humrů ze všech zemí, včetně USA. Dohodu celky podepsaly poté, co si Trump stěžoval na podobnou bezcelní smlouvu s Kanadou, která podle něj „zasáhla americký vývoz“.

Podle statistické agentury EU Eurostat dosáhl vývoz humrů z USA do Evropské unie v roce 2017 hodnoty 93 milionů eur (cca 2,33 miliardy Kč). Po roce 2020 však klesl na pouhých 22,3 milionu eur (cca 558 milionů Kč), což představovalo jen 11 procent podílu na trhu EU. Od roku 2024 se vývoz opět zvýšil na 69,2 milionu eur (cca 1,73 miliardy Kč), což odpovídá přibližně čtvrtině trhu.