Zdražuje už i luxus. Výrobce hodinek Hublot reaguje na rostoucí náklady

Ceny luxusních hodinek Hublot mají během dubna nebo května vzrůst o tři až čtyři procenta. Hodinky od této společnosti se nyní v průměru prodávají za téměř 22 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 484 tisíc korun. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Téměř všichni naši dodavatelé zvyšují ceny,“ řekl Bloombergu Ricardo Guadalupe s tím, že rostou i náklady na ocel a titan. Dodavatelé diamantů zvýšili ceny o 10 až 15 procent, uvedl generální ředitel firmy.

Ohlášený krok výrobce ze sektoru luxusního zboží ukazuje, jak i luxusní průmysl čelí inflaci uprostřed rostoucích cen komodit a problémům s dodavatelským řetězcem.

„Naše hlavní problémy jsou v oblasti výroby a dodavatelského řetězce,“ řekl Ricardo Guadalupe. Ten zároveň dodal, že zdražovat budou i všichni jeho konkurenti. „Musíme to udělat. Udělají to všichni,“ řekl.

Zdražování přiznal i nejvyšší představitel společnosti LVMH, pod kterou výrobce Hublot patří. Bernard Arnault v rozhovoru pro Bloomberg ale zároveň slíbil, že skupina bude při zvyšování cen rozumná.

Hublot hlásí z posledních měsíců rekordní čísla

Řada zákazníků Hublotu kvůli ohlášenému zdražování proto švýcarské hodinky skupuje už nyní, což vede k dalšímu nárůstu poptávky. Firma kvůli tomu navyšuje produkci a chce navázat na loňský úspěšný rok, ve kterém zaznamenala jeden z nejvíce rekordních prodejů v historii.

„Neuvěřitelné byly v našem případě hlavně tři poslední měsíce loňského roku. V dnešní době máme rozhodně větší problém s výrobou než následným prodejem,“ podotkl generální ředitel firmy s tím, že zásoby hodinek v obchodech se podle něj v loňském roce snížily až o 40 procent.

Hublot dlouhodobě podporuje srbského tenistu Novaka Djokoviče. Ten se ale v minulých měsících nenechal naočkovat proti nemoci covid-19, kvůli čemuž se nemohl zúčastnit nedávného tenisového turnaje Australian Open. Generální ředitel švýcarského výrobce hodinek ale říká, že spolupráci kvůli tomu zatím ukončovat nechce.

„Novaka prozatím podporujeme. Pokud by nemohl hrát i dál, mohl by to být problém, ale uvidíme,“ dodal Guadalupe.