Evropská unie zvažuje zákaz Huaweie v 5G sítích. Nepřijde dříve než napřesrok

Jen třetina zemí EU zakázala Huawei podílet se na budování kritických částí sítě 5G, a to navzdory doporučením Bruselu vyloučit rizikové dodavatele z investic do technologií. „To je příliš málo. A ohrožuje to kolektivní bezpečnost unie,“ je přesvědčen eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

FT s odvoláním na činitele obeznámené s postojem EU tvrdí, že Brusel může rozhodnout o zákazu, pokud členské země včetně Německa budou nadále otálet s přijetím příslušných opatření. Zákaz by ani tak pravděpodobně nepřišel dříve než příští rok.

Společnost Huawei se staví proti této možnosti. Žádný soud podle ní nikdy neshledal, že by se dopustila krádeže duševního vlastnictví.

Obavy z krádeží duševního vlastnictví i možné špionáže ve prospěch Pekingu dává nejhlasitěji najevo Washington, který vyzývá své spojence, aby firmě Huawei zakázali přístup ke kritické komunikační infrastruktuře.