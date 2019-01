Vodafone má problém: Huawei

Technologie blockchainu, díky které fungují například kryptoměny v čele s bitcoinem, přilákala další byznysové zájemce. Po bankách jde i o telekomunikační operátory.

Blockchain funguje zjednodušeně jako digitální účetní kniha, do které může nahlédnout v podstatě kdokoliv, a údaje v ní nelze změnit. Pokud by se o to chtěl někdo pokusit, musel by data změnit na všech počítačích, ve kterých je „kniha“ uložená. Tato decentralizace a z ní vyplývající nestrannost představuje základní kámen, na kterém probíhají transakce v kryptoměnách.

Vodafone a partneři však chtějí kryptoměnovou technologii využít jinak a více ji svázat. Systém, ve kterém „účetní kniha“ leží ve stovkách tisíc počítačů, chce přebudovat na centralizovanou evidenci, ve které by ke sdílení dat docházelo až po udělení „povolení“.

K záznamu by tak došlo až po naplnění předem specifických parametrů. To by sice přineslo větší přehlednost, ale na druhé straně také více možností takový systém napadnout – třeba ze strany hackerů. Jenže angažmá čínského konglomerátu Huawei může vzbudit otázku, zda by se takový systém neměl obávat spíš „vytěžení“ ze strany čínských tajných služeb. Huawei totiž v poslední době čelí nařčením ze spolupráce s čínskou komunistickou stranou a tamními bezpečnostními složkami, což představitelé firmy i čínské úřady striktně odmítají.

Bezpečnostní otazník

To však nezabránilo tomu, že americká vláda zakázala úředníkům používat zařízení od Huawei a Nový Zéland, Austrálie či Japonsko nepustí Číňany ke stavbě nejmodernějších 5G sítí.

V Evropě výhrady k působení konglomerátu projevily úřady v Británii, Belgii, v Norsku a varování zaznělo také od Evropské komise. A také od českého Národního centra kybernetické bezpečnosti. Evropský ústav pro telekomunikační normy však takové obavy odmítá.

„Naše skupina vytváří technologické standardy, které vstoupí na trh v případě, že je firmy vyhodnotí jako užitečné,“ uvedla Claire Boyerová z centrály neziskovky v Sophia Antipolis ve Francii na otázku, jestli úzká spolupráce s Huawei v případě sdílení a záznamu dat nepředstavuje bezpečnostní riziko. Podle ní je systém přístupového blockchainu, jak se uzavřenější forma technologie označuje, vhodnější pro firmy a vládní instituce. Problém v angažmá firmy v pracovní skupině ETSI nevnímá ani český Vodafone.

„Jde o členství centrály Vodafonu, ne o členství Vodafone Czech Republic. Toto členství má podobný charakter jako účast v jiných standardizačních sdruženích. Co se týká technologie blockchain, její využití zkoumáme podobně jako případné využití jiných technologií,“ řekl MF DNES mluvčí české pobočky nadnárodního telekomunikačního gigantu Ondřej Luštinec. „Je pro nás klíčové, abychom měli bezpečnou síť,“ dodal.

Detaily o tom, jak přesně by tato technologie mohla fungovat, zatím Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI), nespecifikovala. Speciální skupina zasedne 24. ledna v centrále společnosti Telefónica v Madridu, která schůzku hostí.