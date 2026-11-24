„Představenstvo se rozhodlo udělat to, co jsme chtěli,“ řekl Trump v pondělí televizi CNBC poté, co Nvidia oznámila Huangův návrat. Prezident přiznal, že s členy vedení společnosti jednal přímo i nepřímo, píše agentura Bloomberg. Podle serveru Semafor se dokonce telefonicky připojil k jednání představenstva, aby prosadil opětovné jmenování šéfa firmy.
Na otázku, zda by se Huang vrátil i bez jeho zásahu, Trump odpověděl: „Věřím, že můj zásah byl velmi důležitý.“ Prezident následně rozhodnutí pochválil také na své sociální síti Truth Social. Představenstvo podle něj učinilo „správné a náležité rozhodnutí“.
Případ ukazuje, jak výrazně Trump ve svém druhém funkčním období překračuje tradiční hranice mezi Bílým domem a soukromým podnikáním. Prezident se stále častěji vyjadřuje k rozhodování firem, zasahuje do jejich strategických plánů a prosazuje i přímou účast státu na vlastnictví soukromých společností.
„Tohle je velmi podobné sklonu Trumpovy administrativy přímo zasahovat do manažerských rozhodnutí firem,“ uvedla Ann Liptonová, profesorka práva na Coloradské univerzitě v Boulderu. Podle ní jde o součást stejného přístupu, který administrativa uplatňuje i v dalších případech.
Právník Jeffrey Gordon z Kolumbijské univerzity pro tento způsob prezidentského vlivu používá označení „prezidencialismus“. Zvlášť výrazný je podle něj v situacích, kdy si mocní šéfové firem dokážou s prezidentem vytvořit úzké vztahy a tím se částečně vymanit z kontroly vlastního představenstva.
Problematické je i podezření, že se na Huangově návratu a následném růstu akcií Trump obohatil. Podle listu The Guardian si přišel na patnáct milionů dolarů.
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Představenstvo podlehlo tlaku
Huang, třiašedesátiletý spoluzakladatel Nvidie, se o návrat veřejně přihlásil a získal podporu části zaměstnanců i významných osobností Silicon Valley. Představenstvo jeho první žádosti nevyhovělo. Trump však začal manažera opakovaně chválit a prohlašoval, že si ze svých chyb už vzal ponaučení. O víkendu pak veřejně vyjádřil naději, že vedení společnosti Huangův návrat umožní.
Představenstvo v pondělí uvedlo, že se pro tento krok rozhodlo poté, co získalo podněty od vysoce postavených představitelů americké vlády. Podle lidí obeznámených s děním ve firmě přitom o návratu nebyli předem informováni ani někteří její nejvyšší manažeři. Oznámení se dozvěděli až na poslední chvíli.
„Vypadá to, že máme představenstvo, které neřídí jeho vlastní členové, ale Bílý dům,“ řekl Bloombergu John Coffee, profesor práv na Kolumbijské univerzitě a odborník na správu a řízení společností.
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Podle něj je problematické už samotné propojení politického vlivu s rozhodováním o vedení soukromé společnosti. Historik Tevi Troy navíc očekává, že Trump bude vztahy s šéfy velkých firem rozvíjet ještě intenzivněji. Po volebním úspěchu demokratů v kongresových volbách totiž může být pro prezidenta obtížnější prosazovat některé záměry legislativní cestou.
„Budování vztahů s generálními řediteli a uzavírání dohod s nimi je něco, co může prezident dělat jednostranně, bez potřeby Kongresu,“ vysvětlil Troy.
Otazníky kolem čínské špionáže
Samotný návrat Huanga vyvolává také otázky ohledně vyšetřování možného čínského zpravodajského působení. Představenstvo uvedlo, že jeho opětovné jmenování nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Tím však podle odborníků spíše otevřelo další pochybnosti o tom, zda bere celou záležitost dostatečně vážně.
„Nevypadá to jako vážný pokus brát etické problémy skutečně vážně,“ uvedla Alison Taylorová, která vyučuje podnikatelskou etiku na Newyorské univerzitě.
Pokud by vyšetřování nakonec přineslo důkazy, které by Huanga kompromitovaly, není jasné, zda by představenstvo znovu přistoupilo k jeho odvolání. „Nebo jeho návrat znamená, že se o tom už vůbec nebude diskutovat?“ ptá se R. J. Bannister ze společnosti Farient Advisors, která firmám pomáhá s odměňováním manažerů a plánováním nástupnictví.
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Oslabené představenstvo může mít problém
Zásah Bílého domu může mít pro Nvidii dlouhodobější důsledky. Podle Shellyho Palmera, poradce v oblasti umělé inteligence, jehož klienty je například Google ze skupiny Alphabet, by americká administrativa mohla po své intervenci usilovat o určitou poradní roli ve společnosti.
Takový model by nebyl bezprecedentní. Při loňském převzetí americké ocelářské společnosti U.S. Steel japonskou Nippon Steel se podle médií objevilo ustanovení, které Trumpovi poskytuje právo veta u zásadních strategických rozhodnutí. Americká vláda je navíc významným akcionářem výrobce čipů Intel a Bílý dům už dříve naznačil, že podobné dohody by mohly sloužit jako vzor pro další společnosti.
Trump přitom už loni po intenzivním lobbování ze strany Huanga rozhodl o zmírnění vývozních omezení a umožnil Nvidii prodávat do Číny procesor H200, který je dnes již několik generací za nejnovějšími čipy firmy.
Samotné představenstvo Nvidie se nyní podle zdroje obeznámeného s vedením společnosti bude muset pohybovat velmi opatrně. Jeho členové by se totiž mohli stát terčem Huangovy odvety, pokud by se pokusili znovu prosadit vlastní autoritu.
To může zkomplikovat nejen vyšetřování celé kauzy, ale také přípravu plánu na Huangovo nástupnictví a řešení širších problémů ve správě společnosti. Představenstvo podle tohoto zdroje vyšlo z celé epizody výrazně oslabené. Huang si sice ještě plně neobnovil svou někdejší autoritu, po skončení vyšetřování se mu to ale může podařit, což by pozici členů představenstva dále zhoršilo.
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Nvidia oznámila, že přijme nového ředitele pro oblast dodržování předpisů a etických pravidel. Představenstvo také nedávno vytvořilo výbor, který má dohlížet na otázky národní bezpečnosti a kontroly vývozu.
Podle odborníků to ale nestačí. Jednou z hlavních povinností představenstva mělo být připravit plán nástupnictví pro případ, že Huang jednou odejde. Místo toho nyní podle kritiků dospělo k závěru, že jediným možným nástupcem je opět sám Huang.
„Tohle je strašný den pro americké podnikové řízení. Členové představenstva by měli z osobní a morální integrity rezignovat,“ prohlásil Jeffrey Gordon z Kolumbijské univerzity. Podle Johna Coffeeho by Nvidia potřebovala především nezávislou osobnost, které nikdo nemůže vyčítat, že je pouhou loutkou někoho jiného.