Další generální ředitel coby oběť. Problémy šéfa Nvidie baví internet

Huangova milenka Alice je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Není tedy překvapivé, že špionský motiv se promítl i do řady vtípků. Jedním z nich je parodie na film, který je v tuzemsku znám jako Austin Powers: Špion, který mě vojel.
Originálním způsobem se internetová tvořivost vypořádala s informací, že Huang měl i druhou milenku. Na originální fotografii se americký prezident George Bush dozvídá, že 11. září 2001 narazilo letadlo i do druhé věže WTC. Na upraveném snímku šéf Nvidie zjišťuje, že praskla i druhá aférka – poměr měl údajně i s viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví Kimberly Powellovou.
Poměrně novým žertíkem je variace na krátký klip z filmu Uvidíš všechno o usvědčené podvodnici Elisaberth Holmesové, zakladatelce společnosti Theranos. Ta se bez mrknutí oka režiséra v dokumentu ptá „Proč bych tě klamala?“ (Why would I deceive you?). V nové verzi je nahrauje Jensen Huang a Alice Huangová.
Další skupina memů si hraje se slovem model, které v angličtině označuje jak nástroj umělé inteligence, pro níž Nvidia vyvíjí čipy, tak také modelku. Tady s využitím oblíbené „Star Wars“ šablony – Padme zůstává, místo Anakina Skywalkera promlouvá Jensen Huang.
Další variace na tutéž hříčku.
Chybět nemůže připomínka virálního skandálu z července 2025, kdy kamery na koncertě skupiny Coldplay v americkém Bostonu zachytily v intimním objetí výkonného ředitele technologické firmy Astronomer Andyho Byrona a personální ředitelku téže společnosti Kristin Cabotovou.
Neboť jak praví další internetová moudrost: Každých pár let si osud zvolí jednoho generálního ředitele jako rituální oběť... A připomíná vedle Huanga z Nvidie i Stocktona Rushe z OceanGate, Byrona z Anthropiku a Jeffa Bezose z Amazonu.