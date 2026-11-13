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Další generální ředitel coby oběť. Problémy šéfa Nvidie baví internet

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  16:02aktualizováno  16:20
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Variace na ikonickou fotografii - místo George Bushe 11. září 2001 je v šoku šéf Nvidie Jensen Huang 12. listopadu 2026 | foto: Not Jerome Powel @alifarhat79

Nevěry šéfa Nvidie Jensena Huanga, které vyústily v jeho vyhazov z firmy, rozpoutaly smršť webových žertíků. Dělají si legraci z čínské špionáže, čerstvého provalení další milostné aféry, ale připomínají i milostné pletky dalších miliardářů.

Huangova milenka Alice je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Není tedy překvapivé, že špionský motiv se promítl i do řady vtípků. Jedním z nich je parodie na film, který je v tuzemsku znám jako Austin Powers: Špion, který mě vojel.

Jensen Huang: Špion, který mě vojel

Originálním způsobem se internetová tvořivost vypořádala s informací, že Huang měl i druhou milenku. Na originální fotografii se americký prezident George Bush dozvídá, že 11. září 2001 narazilo letadlo i do druhé věže WTC. Na upraveném snímku šéf Nvidie zjišťuje, že praskla i druhá aférka – poměr měl údajně i s viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví Kimberly Powellovou.

Poměrně novým žertíkem je variace na krátký klip z filmu Uvidíš všechno o usvědčené podvodnici Elisaberth Holmesové, zakladatelce společnosti Theranos. Ta se bez mrknutí oka režiséra v dokumentu ptá „Proč bych tě klamala?“ (Why would I deceive you?). V nové verzi je nahrauje Jensen Huang a Alice Huangová.

Další skupina memů si hraje se slovem model, které v angličtině označuje jak nástroj umělé inteligence, pro níž Nvidia vyvíjí čipy, tak také modelku. Tady s využitím oblíbené „Star Wars“ šablony – Padme zůstává, místo Anakina Skywalkera promlouvá Jensen Huang.

Jensen Huang meme

Další variace na tutéž hříčku.

Jensen Huang meme

Chybět nemůže připomínka virálního skandálu z července 2025, kdy kamery na koncertě skupiny Coldplay v americkém Bostonu zachytily v intimním objetí výkonného ředitele technologické firmy Astronomer Andyho Byrona a personální ředitelku téže společnosti Kristin Cabotovou.

Neboť jak praví další internetová moudrost: Každých pár let si osud zvolí jednoho generálního ředitele jako rituální oběť... A připomíná vedle Huanga z Nvidie i Stocktona Rushe z OceanGate, Byrona z Anthropiku a Jeffa Bezose z Amazonu.

sarcastic_us

Nvidia CEO Jensen Huang has admitted to cheating on his wife after revealing he had an affair with Alice Huang, an executive now at the centre of a suspected Chinese spying case.

US intelligence officials suspect Alice Huang of working for China’s Ministry of State Security to gather information about Nvidia.

The company’s board has launched an independent investigation. Huang apologised to his wife, children and employees, saying:

“I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.”

“I take full responsibility for what I did and the hurt I caused”

#sarcasm #memes #viral #trending #nvidia

10. listopadu 2026 v 13:13, příspěvek archivován: 12. listopadu 2026 v 13:56
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