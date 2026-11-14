Huang, spoluzakladatel Nvidie, ve čtvrtek s okamžitou platností rezignoval po skandálu kolem jeho vztahu se ženou, kterou americké zpravodajské služby podezírají ze špionáže pro Čínu.
„Jensen skvěle řídil dodavatelský řetězec v Nvidii, ale mnohé z těch obchodů byly založené na podání ruky s Jensenem, nikoli na písemné smlouvě. Bez Jensena bude přinejmenším část těchto zásadních obchodů ztracena,“ uvedl Musk v příspěvku na síti X.
Nvidii po Huangově odchodu dočasně vede finanční ředitelka Colette Kressová, zatímco firma hledá trvalého nástupce. Nvidia zároveň jmenovala Harveye Jonese, bývalého šéfa společnosti Synopsys a člena správní rady Nvidie, svým vůbec prvním předsedou správní rady. Do té doby se na řízení rady podílel Huang, který nyní zůstává čtvrtým největším akcionářem s podílem zhruba 3,61 procenta.
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Skandál ředitele Nvidie zasáhl Korejce. Huangovo počínání se jich hluboce dotklo
Akcie Nvidie ve čtvrtek po zprávě o rezignaci propadly až o čtrnáct procent. Titul na Wall Street klesl i v pátek, a zaznamenal tak už šestý ztrátový týden v řadě, což je nejdelší poklesová série od října 2012.
Firmy spojené s Muskem patří k významným zákazníkům Nvidie. Letos v březnu Musk uvedl, že jeho firmy budou čipy Nvidie i nadále objednávat ve velkém.