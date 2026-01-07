Je mi to úplně jedno, říká šéf Nvidie. Miliardářské daně v Kalifornii se nebojí

Kalifornie řeší pětiprocentní daň z majetku miliardářů, která by podle odhadů mohla přinést do státní kasy až 100 miliard dolarů (asi 2,2 bilionu korun). Týkala by se všech lidí s majetkem nad miliardu dolarů, kteří zde mají trvalý pobyt. Nevyhnul by se jí ani generální ředitel technologické společnosti Nvidia Jensen Huang. Ten se jí však podle vlastních slov neobává.
Huang je podle žebříčku Bloomberg Billionaires momentálně devátým nejbohatším člověkem na světě. O svůj majetek se ale kvůli možné dani na rozdíl od jiných nebojí. A to ani přesto, že případná daňová povinnost by při jeho aktuálním jmění převyšovala hranici 7 miliard amerických dolarů (asi 154 miliard korun).

„Upřímně řečeno jsem o tom ani jednou nepřemýšlel. Před lety jsme se rozhodli žít v Silicon Valley a jakékoliv daně tu budu muset zaplatit, tak budiž. Je mi to úplně jedno,“ uvedl Huang v rozhovoru pro Bloomberg.

Výsledky Nvidie předčí všechna očekávání. Zisk firmy stoupl o desítky procent

Aktuální jmění Jensena Huanga dosahuje na 155,8 miliard amerických dolarů (asi 3,5 bilionu korun). Huang by tedy případné zavedení nové daně z majetku v Kalifornii možná pocítil vůbec nejvýrazněji z celého státu.

Huang plánuje v Kalifornii zůstat

Z jeho vyjádření je ale patrné, že proti jiným by v Kalifornii navzdory nové dani dále zůstal. Nenásledoval by tedy například zakladatele PayPalu Petera Thiela, který před pár dny oznámil, že se přesouvá na Floridu. Z Kalifornie se stěhuje třeba i investor David Sacks, a to konkrétně do texaského Austinu.

Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

Obavy o důsledky hrozící miliardářské daně v Kalifornii však na rozdíl od Huanga mají jiní. Podle navrhované iniciativy kalifornského odborového svazu zdravotníků by se totiž týkala všech osob v Kalifornii, jejichž majetek přesahuje hranici 1 miliardy dolarů (asi 22 miliard korun).

Kalifornie, coby domov mnoha titánů ze Silicon Valley a Hollywoodu, byla podle odhadů analytické společnosti Altrata v uplynulém roce domovem 255 miliardářů, což je více než kterýkoli jiný stát. Více než třetina daňových příjmů „Zlatého státu“ pochází od jednoho procenta nejbohatších.

Rozhodnout se může v listopadu

Zavedení nové daně v Kalifornii však ještě není jisté. Návrh zákona o dani z majetku potřebuje ještě asi 875 000 podpisů, aby se o něm v listopadu mohlo hlasovat. Případná daň by se vztahovala na majetek, jako jsou akcie, umělecká díla a práva duševního vlastnictví, nikoli na příjmy, a miliardáři by měli na její zaplacení pět let.

Jensen Huang z Nvidie však pro Bloomberg zároveň uvedl, že v Silicon Valley hodlá dál zůstat i kvůli technologickým talentům, kteří zde žijí. „Snažíme se tu budovat budoucnost umělé inteligence,“ dodal pro Bloomberg.

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

Daně pro nejbohatší vrstvu obyvatel se v posledních letech objevily v USA v různých formách, například v Massachusetts, kde voliči v roce 2022 schválili čtyřprocentní příplatek k dani z příjmů nad milion dolarů ročně, uzavírá Bloomberg.

