Huang je podle žebříčku Bloomberg Billionaires momentálně devátým nejbohatším člověkem na světě. O svůj majetek se ale kvůli možné dani na rozdíl od jiných nebojí. A to ani přesto, že případná daňová povinnost by při jeho aktuálním jmění převyšovala hranici 7 miliard amerických dolarů (asi 154 miliard korun).
„Upřímně řečeno jsem o tom ani jednou nepřemýšlel. Před lety jsme se rozhodli žít v Silicon Valley a jakékoliv daně tu budu muset zaplatit, tak budiž. Je mi to úplně jedno,“ uvedl Huang v rozhovoru pro Bloomberg.
|
Výsledky Nvidie předčí všechna očekávání. Zisk firmy stoupl o desítky procent
Aktuální jmění Jensena Huanga dosahuje na 155,8 miliard amerických dolarů (asi 3,5 bilionu korun). Huang by tedy případné zavedení nové daně z majetku v Kalifornii možná pocítil vůbec nejvýrazněji z celého státu.
Huang plánuje v Kalifornii zůstat
Z jeho vyjádření je ale patrné, že proti jiným by v Kalifornii navzdory nové dani dále zůstal. Nenásledoval by tedy například zakladatele PayPalu Petera Thiela, který před pár dny oznámil, že se přesouvá na Floridu. Z Kalifornie se stěhuje třeba i investor David Sacks, a to konkrétně do texaského Austinu.
|
Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam
Obavy o důsledky hrozící miliardářské daně v Kalifornii však na rozdíl od Huanga mají jiní. Podle navrhované iniciativy kalifornského odborového svazu zdravotníků by se totiž týkala všech osob v Kalifornii, jejichž majetek přesahuje hranici 1 miliardy dolarů (asi 22 miliard korun).
Kalifornie, coby domov mnoha titánů ze Silicon Valley a Hollywoodu, byla podle odhadů analytické společnosti Altrata v uplynulém roce domovem 255 miliardářů, což je více než kterýkoli jiný stát. Více než třetina daňových příjmů „Zlatého státu“ pochází od jednoho procenta nejbohatších.
Rozhodnout se může v listopadu
Zavedení nové daně v Kalifornii však ještě není jisté. Návrh zákona o dani z majetku potřebuje ještě asi 875 000 podpisů, aby se o něm v listopadu mohlo hlasovat. Případná daň by se vztahovala na majetek, jako jsou akcie, umělecká díla a práva duševního vlastnictví, nikoli na příjmy, a miliardáři by měli na její zaplacení pět let.
Jensen Huang z Nvidie však pro Bloomberg zároveň uvedl, že v Silicon Valley hodlá dál zůstat i kvůli technologickým talentům, kteří zde žijí. „Snažíme se tu budovat budoucnost umělé inteligence,“ dodal pro Bloomberg.
|
Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek
Daně pro nejbohatší vrstvu obyvatel se v posledních letech objevily v USA v různých formách, například v Massachusetts, kde voliči v roce 2022 schválili čtyřprocentní příplatek k dani z příjmů nad milion dolarů ročně, uzavírá Bloomberg.