Dospělí v sobě probudili vnitřní dítě, hračkářský průmysl táhnou vzhůru

Poté, co za covidu vyletěly prodeje hračkářských firem strmě vzhůru, začala se loni poptávka opět pomalu ochlazovat. Za první tři čtvrtletí roku 2022 pokleslo v USA množství nakoupených her, ať už deskovek nebo třeba skládaček, o tři procenta. Aby si výrobci uchovali své zisky, zvedly ceny – a zafungovalo to, tržby ve sledovaném období naopak o tři procenta stouply, píše CNBC.

Může za to z velké části i orientace na dospělejší klientelu, která není na ceny tak citlivá. Největší zálibu mají „dětští dospělí“, což je pro výzkumníky z NPD každý starší dvanácti let, v superhrdinech nebo sběratelských kolekcích. Ti, co v sobě probudili vnitřní dítě, se neostýchají utrácet za rozličné komiksové postavičky nebo lego stavebnice.

Dospělost= vážnost?

„Vnímání dospělosti se určitě posunulo,“ naznačuje Jeremy Padawer, šéf hračkářské firmy Jazwares. „Kdysi se dospělost nesla ve znamení vážnosti, důstojnosti a respektu, to už je teď jinak, jsme více uvolnění a leckdo si vyhrazuje více místa pro zábavu.“

Boom zažil průmysl v sedmdesátých a osmdesátých letech, inspirací mu byly filmové i seriálové postavy, se kterými si děti vytvořily velmi silné pouto. Milníkem byl rok 1977, kdy do kin poprvé přišly Star Wars. Od té doby vídali zákazníci v prodejnách licencované produkty čím dál častěji. Star Wars odstartovaly lavinu, po které už každý chtěl mít figurku svého oblíbeného hrdiny doma.

A nešlo jen o postavičky, výrobci se snažili fenomén prodat se vším všudy. V hračkářstvích se tak objevovala i povlečení nebo oblečení s filmovými motivy. „Dnes je těm dětem čtyřicet, ale není divu, že jejich generace pokračuje s nákupy dál,“ vysvětluje Padawer.

Je to způsob, jak se vrátit do dětských dnů, je to kus života, o který nechtějí přijít, shodují se experti. Trend, kdy si dospělí kupují hračky, se výrazněji objevil před deseti lety, když se z kultury komiksových hrdinů stal mainstream. Společnosti jako Lego nezůstávají pozadu, pro starší skupiny vytváří sběratelské kolekce Hasbro i Mattel.

Na klasické hračky navazují stále častěji i filmy, například Dungeons & Dragons: Čest zlodějů od Hasbro vstupuje do českých kin v dubnu, Barbie od firmy Mattel by potom měla mít premiéru v červenci.

Dalším produktem, který byl kdysi součástí výbavy každého teenagera, byla ikonická koloběžka firmy Razor, která se začala vyrábět na přelomu tisíciletí. Během prvního půl roku jich společnost prodala na pět milionů.

Právě proto teď v Razoru přišli s elektrickou variantou. Josh Shave z marketingového týmu firmy popisuje, jaké emoce v lidech vzbuzuje. „Pořád slýchám tu samou věc: ‚To je dobře, že jste přišli s těmi variantami pro dospělé, připomíná mi to...‘ a pak mi všichni začnou vyprávět svůj příběh,“ popisuje svoji zkušenost z akcí, které firma pořádá.

Ačkoli největší expanzi prodejci hraček zaznamenali s příchodem pandemie, kdy lidé doma znovuobjevovali svou hravou a tvořivou stránku, chuť si hrát nezmizela docela. Lidé, kteří objevili své vnitřní dítě, jsou zodpovědní za šedesát procent růstu průmyslu, jakkoli podle dat NPD tvoří jen čtvrtinu prodejů.

„Právě oni teď táhnou vzhůru celý průmysl,“ uzavírá Isaac Larian, zakladatel firmy MGA Entertainment.