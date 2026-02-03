Ruská ekonomika zpomalila, ale i tak dál roste, trvá na svém Putin

V souvislosti s lednovým růstem cen po zvýšení daně z přidané hodnoty Putin uvedl, že dopad bude pouze krátkodobý. Inflace by podle něj do konce roku měla činit zhruba pět procent, když loni zpomalila na 5,6 procenta z 9,5 procenta v roce 2024.
Tempo ekonomického růstu se snižuje, protože ekonomika pod tlakem války na Ukrajině stagnuje. Obrovské výdaje na armádu zpočátku podpořily růst ruské ekonomiky a pomohly Moskvě zvrátit předpovědi ekonomického kolapsu po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Zvýšené výdaje však podpořily inflaci, což mělo negativní dopad na reálný růst. Podniky také kritizují vysoké náklady na půjčky, protože centrální banka musela zvýšit úrokové sazby, aby zbrzdila růst spotřebitelských cen.
„HDP Ruska loni vzrostl o jedno procento. To je méně než dříve pozorovaná dynamika, jak dobře víme: v letech 2023 a 2024 činil růst 4,1 procenta, respektive 4,3 procenta,“ řekl Putin. „Víme však také, že toto zpomalení nebylo pouze očekávané, dalo by se dokonce říct, že bylo uměle vyvolané: souviselo s cílenými opatřeními ke snížení inflace,“ dodal.
|
Ruská ekonomika na úspěšné roky nenaváže. Na armádě ale šetřit nebude
V prosinci ruská centrální banka snížila svoji základní úrokovou sazbu na 16 procent, protože inflace vykazovala známky zpomalení. Statistický úřad Rosstat pak loni uvedl, že roční inflace by měla klesnout na cílovou hodnotu čtyři procenta v roce 2027.
„Úkol je jasný: musíme obnovit tempo růstu domácí ekonomiky, zlepšit podnikatelské prostředí a zvýšit investiční aktivitu se zaměřením na zvýšení produktivity práce,“ uvedl Putin na zasedání vlády.
Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém lednovém výhledu odhadl, že ruská ekonomika loni vzrostla o 0,6 procenta. V letošním roce by HDP měl vzrůst o 0,8 procenta a příští rok o jedno procento.