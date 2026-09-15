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Devět zemí odkládá nové hraniční kontroly. Francie a Řecko žádají o více času

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  18:00
Nový systém hraničních kontrol Evropské unie pro občany zemí mimo EU, který...

Nový systém hraničních kontrol Evropské unie pro občany zemí mimo EU, který zruší razítka do pasů, bude spuštěn 12. října. (23. září 2025) | foto: Profimedia.cz

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EU hranice letiště madrid španělsko kontrola systém
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Devět evropských zemí včetně Francie, Itálie a Řecka žádá o více času na plné zavedení systému EES, který na hranicích zaznamenává biometrické údaje cestujících ze zemí mimo Evropskou unii a schengenský prostor. Některé hraniční přechody a letiště totiž stále nejsou na biometrické kontroly plně technicky či kapacitně připraveny.

Systém EES, který zaznamenává vstupy do schengenského prostoru a výstupy z něj, se začal postupně zavádět v říjnu 2025 a od 10. dubna 2026 měl být plně funkční. Členské státy však mohly kvůli hrozícím dlouhým frontám až do 6. září biometrické kontroly dočasně omezit nebo pozastavit, píše britský deník The Guardian.

Ačkoliv by měl být systém v současnosti už plně zavedený, devět evropských zemí stále žádá o více času na jeho úplné spuštění. Kromě Francie, Itálie a Řecka je to také Portugalsko, Německo, Malta, Nizozemsko, Švýcarsko a Belgie.

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Zpoždění se však netýká celých států – na některých hraničních přechodech a letištích už biometrické kontroly fungují, v případě Belgie například na terminálu Eurostar v Bruselu či v přístavu v Antverpách.

EES se používá přibližně na 1 500 hraničních přechodech ve 29 evropských zemích. Podle zdrojů deníku The Guardian přetrvávají problémy už jen na 12 letištích.

Postihy zatím nebudou

Místa, na kterých se otisky prstů a snímky obličeje stále nezaznamenávají, jsou nyní formálně v rozporu s pravidly EU. Podle zdrojů z Bruselu ale státy za toto porušení postihovány nebudou, píše The Guardian.

Podle zdrojů z EU měl systém k polovině září přibližně 200 milionů registrací a zabránil vstupu asi 70 000 lidí do schengenského prostoru. V červnu jich bylo 43 700.

Šlo například o lidi bez platných víz, osoby, které překročily povolenou délku pobytu, nebo o Brity, kteří v schengenském prostoru zůstali déle než povolených 90 dní. Kromě toho systém pomohl odhalit osoby používající padělané cestovní doklady nebo více různých pasů.

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Zavádění EES ale zároveň na některých letištích vedlo k delším frontám a zpožděním. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) již dříve upozornila, že cestující v Portugalsku, Španělsku, Itálii, Řecku a Belgii kvůli kontrolám čelili zpožděním a v některých případech nestihli navazující spoje.

Před dlouhými frontami a dalšími komplikacemi varoval také letecký dopravce Ryanair. Podle aerolinek nebyla infrastruktura na některých letištích připravena na vysoký počet cestujících. Výrazné komplikace podle Ryanairu zaznamenala například letiště v Málaze, Palmě, Alicante, na Tenerife či v Bergamu.

Částečně ulevit přetíženým hraničním přechodům by mohla také aplikace Travel to Europe, která cestujícím umožňuje ještě před cestou nahrát údaje z pasu a snímek obličeje. Ta je zatím v provozu pouze ve Švédsku a v Portugalsku.

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