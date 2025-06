12:09

Ceny hraček a her v květnu ve Spojených státech rekordně vzrostly. Odvětví je do značné míry závislé na Číně, protože tři čtvrtiny prodávaných položek pocházejí právě odtud. Proto ho tvrdě zasáhla nová dovozní cla. Je to jeden z prvních příkladů toho, jak rychle nová obchodní politika zvyšuje ceny pro Američany.