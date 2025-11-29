Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Autor:
  17:00
Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o sexuálních fetiších a dalších nevhodných tématech. Nyní se po úpravách hračka vrací do prodeje.
Fotogalerie2

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025) | foto: https://store.folotoy.com/

Medvídek jménem Kumma byl jednou z několika hraček propojených s umělou inteligencí. K jejich stažení musel výrobce přistoupit před několika týdny, když americký vzdělávací fond PIRG nahlásil, že plyšáci bezdůvodně mluví o nevhodných tématech. Ta zahrnovala například hraní rolí v sexuálním kontextu, fetišistické praktiky či návod, jak škrtat zápalkami. O kauze informovala CNN.

„Medvěd hovořil o sexuálních praktikách a podrobně vysvětloval různé sexuální polohy. Uživatele také naváděl, kde najít potenciálně nebezpečné předměty, jako jsou nože, pilulky, zápalky a plastové sáčky,“ uvádí PIRG ve zprávě.

Chytré panny, hi-tech hračky, AI přítelkyně. Technologie nahrazují běžný sex

Hračka stojí v přepočtu asi dva tisíce korunn. Larry Wang, generální ředitel FoloToy, řekl CNN, že společnost nyní provádí interní bezpečnostní audit. Před znovuuvedením hračka na trh vyměnil chatbota GPT-4o od OpenAI za model Coze vytvořený firmou ByteDance.

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025)

Celý incident se odehrává v době, kdy se regulační orgány po celém světě snaží upozornit na možné nebezpečí kontaktu dětí s chatboty. Odborníci na ochranu dětí varují, že umělá inteligence může prezentovat nevhodný obsah či špatně chápat kontext. Samotné konverzace pak mohou vyeskalovat zcela nepředvídatelným způsobem.

„Je skvělé vidět, že tyto společnosti podnikají kroky k řešení problémů, které jsme identifikovali. Ale hračky s umělou inteligencí jsou stále prakticky neregulované a na trhu je jich spousta k dostání,“ uvedla R. J. Crossová, spoluautorka zprávy z PIRG. Stažení jednoho problematického produktu z trhu je podle ní dobrý krok, ale zdaleka neřeší systémový problém, uzavírá CNN.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025)

Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...

29. listopadu 2025

Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny,...

V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...

29. listopadu 2025

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...

29. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:38

Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu

Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu....

Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...

29. listopadu 2025

Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička

ilustrační snímek

Za poslední desetiletí zažilo online nakupování v Česku velký boom. Zatímco v roce 2015 tu podle Eurostatu nakupovalo přes internet jen 52 procent obyvatel ve věku 16–75 let, loni to bylo už 78...

29. listopadu 2025

V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn

Tradiční cihlové komíny typické pro starší teplárny nahradily metalické...

Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...

29. listopadu 2025

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Premium
Funguje to? Rusové stojí frontu na kávu před řetězcem podobným tomu, který se z...

Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...

29. listopadu 2025

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  21:13

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

ilustrační snímek

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...

28. listopadu 2025  21:01

Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro

Vizualizace stanic metra v Bělehradě. První linka by mohla být zprovozněna v...

Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci. Představitelé města loni podepsali závazné smlouvy v hodnotě 1 miliardy eur s čínskými a francouzskými...

28. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mají chuť utrácet, ale reklama je míjí. Na generaci X marketing zapomněl

Ilustrační snímek

Zatímco reklamní kampaně i sociální sítě se předhánějí v oslovování mileniálů a generace Z, jedna skupina spotřebitelů zůstává téměř přehlížená – lidé ve středním věku. Přitom právě oni mají často...

28. listopadu 2025

Augsburg šetří na vysouvacích sloupcích. Hýbou s nimi ručně jednou za sedm minut

Německo zpřísňuje bezpečnostní opatření na vánočních trzích

Betonové zátarasy, policejní hlídky i bariéry. To vše je po několika útocích součástí německých vánočních trhů. Asi s nejbizarnějším opatřením ovšem přišlo bavorské město Augsburg – na silnici...

28. listopadu 2025  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.