Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Medvídek jménem Kumma byl jednou z několika hraček propojených s umělou inteligencí. K jejich stažení musel výrobce přistoupit před několika týdny, když americký vzdělávací fond PIRG nahlásil, že plyšáci bezdůvodně mluví o nevhodných tématech. Ta zahrnovala například hraní rolí v sexuálním kontextu, fetišistické praktiky či návod, jak škrtat zápalkami. O kauze informovala CNN.
„Medvěd hovořil o sexuálních praktikách a podrobně vysvětloval různé sexuální polohy. Uživatele také naváděl, kde najít potenciálně nebezpečné předměty, jako jsou nože, pilulky, zápalky a plastové sáčky,“ uvádí PIRG ve zprávě.
Hračka stojí v přepočtu asi dva tisíce korunn. Larry Wang, generální ředitel FoloToy, řekl CNN, že společnost nyní provádí interní bezpečnostní audit. Před znovuuvedením hračka na trh vyměnil chatbota GPT-4o od OpenAI za model Coze vytvořený firmou ByteDance.
Celý incident se odehrává v době, kdy se regulační orgány po celém světě snaží upozornit na možné nebezpečí kontaktu dětí s chatboty. Odborníci na ochranu dětí varují, že umělá inteligence může prezentovat nevhodný obsah či špatně chápat kontext. Samotné konverzace pak mohou vyeskalovat zcela nepředvídatelným způsobem.
„Je skvělé vidět, že tyto společnosti podnikají kroky k řešení problémů, které jsme identifikovali. Ale hračky s umělou inteligencí jsou stále prakticky neregulované a na trhu je jich spousta k dostání,“ uvedla R. J. Crossová, spoluautorka zprávy z PIRG. Stažení jednoho problematického produktu z trhu je podle ní dobrý krok, ale zdaleka neřeší systémový problém, uzavírá CNN.