S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

  12:24
Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým odnímatelným částem, které mohou vést k udušení. Varuje před nimi také britská organizace, která se zaměřuje na regulace a standardy v oblasti obchodu a ochrany spotřebitelů.
Sběratelské panenky, které jsou charakteristické svým zubatým úsměvem, jsou populární mezi dětmi i dospělými. Mezi jejich fanoušky patří například zpěvačka Rihanna či zpěvačka Lisa z jihokorejské dívčí skupiny Blackpink, napsal britský portál The Guardian.

Jejich popularita vedla k nárůstu padělků, z nichž mnoho je prodáváno třetími stranami na online tržištích a v místních obchodech, které tím porušují zákon, varuje britská organizace Chartered Trading Standards Institute (CTSI).

Zlatý důl skřítků Labubu. Výrobce hlásí růst zisku o 350 procent

Inspektoři v posledních týdnech zabavili tisíce nebezpečných padělků hraček Labubu. Za pouhý měsíc bylo u 13 prodejců v North Tyneside zabaveno více než 2 000 kusů, další byly nalezeny v Greater Manchesteru, Humberside, North Somersetu a Skotsku. Mnoho z těchto figurek objevili inspektoři na základě upozornění od znepokojených rodičů.

„Tyto panenky se rychle stávají novým trendem, který ještě umocňují influenceři na sociálních sítích, kteří propagují a rozbalují tyto produkty na platformách jako jsou TikTok a Instagram. Nabídka a poptávka znamená, že originální panenky Labubu je téměř nemožné najít,“ uvedla manažerka pro vnější vztahy CTSI Kerry Nicol.

„Rodiče pochopitelně chtějí mít možnost sehnat tyto hračky pro své děti a právem očekávají, že hračky, které si kupují, budou bezpečné, na trh se ale dostávají i nebezpečné padělky,“ doplnila.

Nebezpečné části i toxické látky

Podle organizace CTSI jsou padělané Labubu špatně vyrobené. Organizace varuje, že obsahují malé odnímatelné části, jako jsou oči, ruce a nohy, které pro malé děti představují vážné nebezpečí udušení. Riziko zvyšují volné švy a odkryté výplně.

„Padělky často porušují britské předpisy pro bezpečnost hraček, chybí na nich bezpečnostní označení CE nebo UKCA, údaje o dovozci a požadovaná bezpečnostní varování. Mohou také obsahovat toxické látky, jako je olovo, škodlivá barviva nebo zakázaná změkčovadla,“ zmínila organizace CTSI.

Výrobce panenek Labubu může přijít o část tržeb. Čína mu hrozí regulací

Originální panenky Labubu mají podle ní charakteristický design připomínající skřítky a obsahují ověřovací prvky, jako je holografická nálepka Pop Mart, skenovatelný QR kód, který odkazuje na oficiální web Pop Mart, a u novějších edic jemné UV razítko na jedné noze.

Padělky lze také rozeznat podle příliš živých barev a nesprávného počtu zubů – originální Labubu jich mají devět.

„Každý, kdo se podílí na dodavatelském řetězci – od výrobců a distribučních center až po prodejce a tržiště – by měl hrát roli v zajištění toho, aby se nebezpečné hračky nikdy nedostaly do rukou dětí,“ dodala Nicol.

