Karetní hra, která kdysi patřila spíše k okrajovým produktům v obchodech s komiksy, se nečekaně stala tahounem hračkářského průmyslu. Karetní hra Magic: The Gathering je již dlouho největší značkou společnosti Hasbro, v poslední době však zaznamenala růst, který překvapil i Wall Street. Nárůst její popularity nemohl pro společnost Hasbro, která vyrábí také hry Monopoly, zbraně Nerf a akční figurky G.I. Joe, přijít v lepší chvíli.
Hračky jsou out, karty in. Legendární hra je zpět, růst popularity překvapil i prodejce
OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch
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Hračky jsou out, karty in. Legendární hra je zpět, růst popularity překvapil i prodejce
Budoucnost hračkářského průmyslu nespočívá v hračkách, ale v kartách. Prodeje karetní hry Magic: The Gathering, která je na trhu již tři desetiletí, totiž zažívají momentálně obrovský rozmach. Podle...
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Skupina Sev.en vybuduje ve své energetické lokalitě v Kladně bateriová úložiště, která svou kapacitou několikanásobně předčí dosud spuštěná tuzemská zařízení. V případě rozsáhlého výpadku elektrické...
To je Happy Meal pro Barbie. Zákazníci tvrdí, že McDonald’s zmenšil i kelímky
Fastfoodový gigant McDonald’s je opět středem pozornosti spotřebitelů poté, co uživatel sociální sítě Reddit zveřejnil fotografii, na níž byl patrně malý kelímek od McDonald’s vedle standardního...
Benátkám vynesly poplatky za vstup pět milionů eur. Starosta je chce zvýšit
Italské Benátky v neděli zakončily vybírání letošního vstupného do ostrovní části města pro rok 2026. Letos na poplatcích vybrali na pět milionů eur, což zhruba odpovídá 122 milionům korun. Částku...
Ropa prudce zlevňuje, roste naděje na uklidnění Blízkého východu
Ceny ropy na začátku týdne výrazně klesly, když přerušení amerických úderů na Írán podle Reuters posílilo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě.
Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi
Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...
Prémiový alkohol se stěhuje do menších obalů. Výrobci lákají na nižší cenu
Výrobci dražšího alkoholu reagují na to, že lidé stále více hlídají své výdaje. Místo láhví obvyklých objemů proto rozšiřují nabídku menších. Pro výrobce je to způsob udržet si zákazníky, kteří by...
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Společnost Tedom finišuje vývoj motoru pro kogenerační jednotky, který dokáže vyrobit bezemisní teplo a elektřinu. Pojede zatím na šedý vodík. Požadavky na výrobu zeleného vodíku totiž narážejí v EU...
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Tisíce kolumbijských farmářů se vracejí k pěstování koky, a to i přes snahu kolumbijské vlády toto pěstování omezit a nabídnout pěstitelům jiné alternativy obživy. Podle mnohých z nich dřívější...
OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch
Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...
Makaróny s Popelkou a dávkovače jako světelné meče. Kraft spojil své síly s Disneym
Potravinářský gigant Kraft Heinz chce využít sílu filmových postav a příběhů společnosti Disney k oživení svých tradičních značek. Obě firmy nyní uzavřely víceletou dohodu, která propojí potraviny,...