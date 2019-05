Pijte víno jako hrdinové Hry o trůny. Výrobce vsadil na populární seriál

Jak několikrát v seriálu zaznělo, víno z Dorne je jedno z nejlepších, co může být. Zatímco většina fanoušků hltala příběh minutu po minutě, Bardet trávil hodiny nad knižní předlohou od amerického spisovatele G. R. R. Martina. Hledal veškeré záznamy o dornském červeném, aby byl jeho výrobek co možná nejautentičtější. Studoval fiktivní mapy a snažil se představit, jaké víno by v klimatických podmínkách slunečného Dorne mohlo vzniknout.

„Mým cílem bylo vyrobit víno, které by bylo opravdu jako z Dorne. Věděl jsem, že je důležité, aby mělo hodně kořenitou chuť,“ popsal vinař agentuře Reuters. Uvedl, že nápoj je velmi ovocný a silný. „Také musí mít intenzivní barvu, jako temná krev,“ dodal Bardet.



Z odrůdy Merlot začal od roku 2016 vytvářet dvě značky, kterými chtěl potěšit další fanoušky. Dornish Wine, tedy Dornské víno a Imp’s Delight, což lze přeložit jako Skřetovo potěšení, prodává Bardet za 17 euro, v přepočtu za necelých 440 korun. Druhý název odkazuje na jednu z postav, Tyriona Lannistera, který vínem nikdy nepohrdne.

Stop dornskému nápoji

Za tři roky vyrobil Bardet 30 tisíc lahví. Pak si však jeho činnosti všimla kabelová televize HBO, která k seriálu vlastní veškerá práva. Požádala vinaře, aby doprodal vína s tématikou Hry o trůny a dále už je nevyráběl. „Je pravda, že jsem použil kód jejich vesmíru,“ přiznal Bardet.

Značku jednoho z nejúspěšnějších seriálů všech dob společnost přísně střeží. HBO navíc spolupracuje s americkým vinařem Bobem Cabralem, který v roce 2011 získal ocenění nejlepšího vinaře roku. Stejně jako Bardet se považuje za velkého fanouška seriálu a s tématikou Hry o trůny nabízí tři různá vína.

Fanoušci, kteří holdují spíše tvrdému alkoholu, si také přijdou na své. V říjnu loňského roku představil výrobce whisky Johnnie Walker limitovanou edici inspirovanou seriálem uvedl na trh whisky s názvem White Walker, v překladu Bílý chodec. Právě armáda těchto zmrzlých nemrtvých hraje v seriálu důležitou roli. Firma představila i dalších osm variant sladové whisky.



Na popularitu seriálu vsadil i americký pivovar Ommegang, který v roce 2013 navázal spolupráci s HBO a začal nabízet pět druhů piv.

Než Bardet vyprodá veškeré zásoby, má však ještě jeden sen. Jeho víno ochutná sám tvůrce knižní předlohy G. R. R. Martin. „Tak co si myslíte? Představoval jste si to stejně?“ zeptal by se ho pak Bardet.